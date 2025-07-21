韋帕襲港曾發十號波多區出現塌樹，機管局：全日約500航班取消

颱風韋帕襲港，本港一度需發出十號颶風訊號，海陸空交通停頓，隨著韋帕逐漸遠離香港，航班逐漸恢復，港鐵機場快線昨傍晚6時全線重開，巴士服務亦於晚上8時起陸續恢復。機管局指，昨日全日取消約500班航班，另約400班航班下午約恢復升降，佔平日升降量約一半，涉及約8萬名乘客。

十號訊號生效近7小時期間，本港多區出現塌樹、冧棚情況。其中，南區華景街一個施工中的地盤棚架倒塌，整段用竹搭建、包覆綠網的棚架曲捲塌下，壓中至少3輛停在地盤外的雙層巴士，大量棚架殘骸散落一地。社交平台上傳影片顯示，汀九橋往元朗方向有電燈柱倒塌，橫臥3條行車線。西環有船隻在颱風襲港期間，被吹至在海面漂流，撞上碼頭。有小學天台的太陽能板被吹到街上。

截至昨日下午8時，政府1823電話中心及消防處分別收到286宗及425宗塌樹報告；截至下午7時，共確認5宗棚架倒塌、7宗水浸。有33人在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診，包括18男15女。民政事務總署在各區共開放34個臨時庇護中心，共277人入住。

撰文：經濟通新聞組

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