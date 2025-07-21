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陳茂波︰至今各類人才入境計劃申請獲批33萬宗，22萬人已來港

21/07/2025

陳茂波︰至今各類人才入境計劃申請獲批33萬宗，22萬人已來港

 

　　財政司司長陳茂波發表網誌指出，自2022年底至今，各類人才入境計劃收到約50萬宗申請，當中33萬宗申請獲批，其中有約22萬人已來港。

 

　　他指出，科技創新與青年人才的培育有著密不可分的關係，而教育在當中更是重要，是「人才輩出、人盡其才、才盡其用」生動局面的關鍵支撐。在科技急速更新迭代的時代，人才必須具備敏銳的觸覺和好奇心、快速理解新事物的能力，以及持續學習和研究的拼勁。更重要的是，要有敢於嘗試、勇於創新、不畏失敗的態度和韌力。

 

　　陳茂波在科學園跟一班年青人交流，當中一些初創公司的青年代表坦言，香港對創科發展的投入、對初創企業的支持、匯聚海內外人才的多元包容環境，以至跟粵港澳大灣區市場和生產基地的緊密連結，都是吸引他們來港投身創科的原因。今年香港科技園的實習計劃收到破紀錄超過5000份申請，最終只取錄了450人，當中三分二的實習生是來自全球排名前50的學府，包括歐美頂尖的大學，近三成是外籍學生，充分反映香港創科生態圈的國際吸引力。

 

　　他又指，香港把人工智能定位為關鍵產業，是看準其未來能廣泛應用在不同產業、場景、產品及服務中，是賦能不同產業升級轉型、提升經濟整體競爭力的核心力量。可以說，「人工智能+」成為了近年在全球各地招商引資、吸引特專科企來港上市，以至加速培育本地初創生態圈的重點方向之一。

 

撰文：經濟通採訪組

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