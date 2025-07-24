政府跨部門商預防基孔肯雅熱，袁國勇料有輸入個案未必大規模爆發

世界衛生組織警告基孔肯雅熱疫情可能大規模爆發，佛山市已錄得超過3000宗確診個案。特區政府跨部門防治蟲鼠督導委員會昨日召開會議，檢視蚊患最新情況及各部門的防治蚊患工作，並討論預防基孔肯雅熱的措施。

曾祈殷:跨境人流頻繁，香港出現輸入個案無可避免

感染及傳染病專科醫生曾祈殷在出席電台節目時表示，基孔肯雅熱主要通過白紋伊蚊傳播，確診後會出現發燒、皮疹及關節痛，痛楚可持續幾個月甚至幾年，患者有機會須長期服用止痛藥。曾祈殷指，基孔肯雅熱引致死亡和重症的機會較低，但長者等高危群組感染後亦可能出現併發症，不能掉以輕心，並指中港跨境人流頻繁，如果基孔肯雅熱病毒在內地大規模爆發，香港無可避免會出現輸入個案，可能會有局部性爆發。

袁國勇料本港有輸入個案，惟未必大規模爆發

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，預料本港會有輸入個案，但大規模爆發就未必會出現，最重要是做好防蚊工作，提醒市民如從疫區返港，一旦發燒就要看醫生，測試有否基孔肯雅熱的病毒，亦要塗避蚊胺，做好滅蚊及防蚊工作，包括處理有積水及垃圾積聚的地方。

袁國勇提及，必須警惕新發傳染病，新加坡有進行相關研究，目前找到的約30種冠狀病毒，很多都在蝙蝠或雀鳥身上找到。

食環署:加強監察，防社區二次爆發

食環署防治蟲鼠主任主管李明偉表示，基孔肯雅熱是須呈報的傳染病，若本港出現輸入個案，署方會調查病人的背景及曾去過的地方等，並加強清潔，避免在社區出現二次爆發。他又指，署方會繼續透過誘蚊器監察口岸情況，一旦發現有白紋伊蚊，會加強滅蚊工作，又會透過全民滅蚊行動，清理積水，減少蚊患。

撰文：經濟通採訪組

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