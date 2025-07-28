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樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈逝世，享年105歲

28/07/2025

樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈逝世，享年105歲

 

　　香港樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈逝世，享年105歲。樹仁大學今日發訃告，指胡鴻烈於周日在家人陪伴下安詳辭世，樹仁大學仝人深切悼念。胡鴻烈的出殯儀式和追思活動的舉行日期，待家人安排妥當後將另行公布。

 

　　樹仁大學表示，胡鴻烈博士1920年出生於浙江紹興，1942年於中央政治大學外交系畢業，1944年考取了外交官第一名，其後負笈海外。1946年，胡鴻烈任蘇聯烏茲別克共和國首都塔什干總領事館副領事。1952年，他獲法國巴黎大學頒授法學博士，兩年後考獲英國大律師資格並回港執業。他精通中、英、法、俄四國語言，鑽研國際法律問題之餘，亦參與多項改善民生的工作。他曾任市政局議員及香港立法局議員，關注香港青少年犯罪問題、協力落實香港推行九年免費教育、努力推動中文為官方語言及為徒置區居民爭取安居之所。

 

　　樹仁大學指出，1971年，胡鴻烈與妻子已故校長鍾期榮博士眼見香港大專教育嚴重短缺，以積蓄創辦樹仁書院，由鍾博士出任校長，胡鴻烈出任校監。1976年，樹仁獲政府承認為註冊專上學院，改名樹仁學院。1978年，樹仁寧拒港英政府資助，也堅持教育理念，保留四年學制。多年來，二人披荊斬棘，自資覓地建校，拓展學院規模，提升教學水平，樹仁終於2006年獲香港特區政府宣布為香港第一間私立大學。

 

撰文：經濟通採訪組

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