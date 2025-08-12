  • 會員
教育局︰高度重視借殼辦學提供香港學籍事件，將嚴肅處理違規行為

12/08/2025

教育局︰高度重視借殼辦學提供香港學籍事件，將嚴肅處理違規行為

 

　　一諾中學（九龍塘）因一名學生在國際物理奧林匹克比賽奪金後，被深圳市高級中學於微信宣稱為其「高一班」學生，引發外界對該生涉嫌持港深「雙重學籍」的關注。教育局指出，高度重視本地學校涉嫌與非本地升學或補習機構合作「借殼辦學、提供香港學籍」，已採取果斷行動，嚴肅處理相關違規行為，確保在學學生學習及升學不受影響，保障學生福祉。

 

　　教育局表示，一諾中學（九龍塘）的管理及財政狀況不理想，已於7月28日通知校方拒絕其註冊申請，其臨時註冊有效期將於2025年9月30日屆滿後不獲延展。當局知悉該校位於九龍塘達之路10號的校舍將於2024/25學年結束後停止營運，且至今未接獲校方擬遷往紅磡結好中心辦學的註冊申請。教育局亦發現該校未經批准向家長收取入學費，已責成校方妥善處理，按協議盡快退費，並與家長商討合理解決方案。

 

　　對於「雙重學籍」問題，教育局強調，根據規定，每名學生不得同時在多於一所公營中學註冊，呼籲家長以學生學習裨益、身心靈健康及全人發展為依歸，勿誤信中介或試圖透過註冊不同學校增加升學機會，以免子女身心疲累，承受不必要壓力，得不償失。當局要求學校提交準確的學生就學資料，如發現誤報或資料不正確，將密切跟進，並嚴格審視學生缺課個案，確保制度誠信。

 

　　教育局重申，除獲批准外，任何學校不得與第三方機構協作，安排於校內開辦課程並收取學費，並呼籲本地教育機構切勿以身試法，家長及學生亦應警惕未經證實的資料或不合法宣傳。對於其他涉嫌「借殼辦學」的學校，教育局已要求即時交代，並將嚴肅處理任何違法行為。

 

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

