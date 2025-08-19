  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

許正宇︰飲用水招標絕不只看價錢，將主持跨局專責小組審視制度

19/08/2025

許正宇︰飲用水招標絕不只看價錢，將主持跨局專責小組審視制度

 

　　政府物流服務署因供應商「鑫鼎鑫商貿有限公司」涉嫌造假水質檢測認證並提供冒牌樽裝飲用水，已根據合約條款於周一(18日)終止其5294萬元飲用水供應合約。被問及有否官員需要問責，以及是否因為價錢批出合約，財經事務及庫務局局長許正宇今日出席活動後表示，當局發現問題後即時採取三方面行動，強調招標價錢「絕對不是唯一、也不是第一標準」，而是綜合考慮技術等要求。

 

將主持跨局專責小組審視採購制度，料三個月內交報告

 

　　許正宇指出，當局已採取三項行動應對事件：一是由審計署以獨立角色檢視事件，二是由他主持的跨局專責小組本周內召開會議，聯同公務員事務局、商務及經濟發展局、發展局及律政司代表，全面審視採購制度，包括合約管理和後續監管，預計三個月內提交初步建議報告，三是物流署負責善後並與執法部門緊密配合調查。他強調，當局「主動出擊」，目標是「表裏兼顧、標本兼治」，找出制度疏漏並優化招標及採購流程。

 

承認採購制度有不足，未正面回應有否官員需問責

 

　　許正宇承認今次事件暴露採購制度問題與不足，但未有正面回應是否有官員需問責，僅表示需從制度層面改善。他澄清，物流署付款期為供應服務後30日，相信尚未向鑫鼎鑫支付任何款項，目前正跟進善後工作。

 

　　對於新界區政府部門的飲用水供應，許正宇表示，已直接聯繫相關供應商及製造商，確認其合作關係，並完成獨立檢測，證實水質符合飲用標準。

 

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02231

景業名邦集團

0.280

異動股

02882

金至尊集團

1.020

異動股

03893

易緯集團

0.208

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,886.68
    -35.59 (-0.079%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,382.07
    -29.30 (-0.457%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,098.98
    -215.97 (-1.013%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.530
變動率︰+2.479%
較港股︰+1.25%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升92.881
變動率︰+2.407%
較港股︰+0.20%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升36.949
變動率︰+2.398%
較港股︰+0.30%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升102.005
變動率︰+2.271%
較港股︰+2.52%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.835
變動率︰+7.107%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.320
變動率︰+1.754%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升129.860
變動率︰+1.200%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌86.760
變動率︰-2.593%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌226.715
變動率︰-2.572%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌26.660
變動率︰-4.479%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌23.465
變動率︰-7.290%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌8.790
變動率︰-7.668%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/08/2025 14:57 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/08/2025 14:57 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.280
  • 02882 金至尊集團
  • 1.020
  • 03893 易緯集團
  • 0.208
  • 09863 零跑汽車
  • 73.500
  • 02382 舜宇光學科技
  • 82.250
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 8.280
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.440
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 13.010
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.630
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 9.310
  • 目標︰$9.30
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 441.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 120.800
  • 00700 騰訊控股
  • 590.500
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 20.060
  • 目標︰$23.50
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
  • 目標︰$28.00
  • 00780 同程旅行
  • 21.420
  • 目標︰$23.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/08/2025 17:12  《盤後部署》港股觀望料受業績氣氛波動，B站持續扭虧績前值博

20/08/2025 17:36  港交所陳翊庭:目前正在排隊申請IPO企業接近230家

20/08/2025 17:14  百度(9888)第二季經調整盈利跌35%勝預期，收入跌4%

20/08/2025 17:41  恒地(12)中期純利跌8.4%至29.1億元，派息50仙

20/08/2025 12:01  港交所(388)中期純利升39%至85.2億元，息增至6元

20/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１４７億元，買騰訊沽盈富基金

20/08/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】摩通升港交所至超配料見啡底，多行削小米目標

20/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８１１２，一周拆息較上日飆至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指再創十年高，8月LPR不變，九三閱兵70分鐘新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

吉野家任食早／茶市半放題：只需$14！免費添飯湯飲品　升級版+$18包任食熱盤及甜品
人氣文章

政政經經．石鏡泉

沙特沽美股
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】選一種動物 測你的前世今生&靈魂伴侶
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

G-Dragon 無性別穿搭風格：女鞋男穿、小雛菊飾品！盤點GD愛牌同款單品
人氣文章

港女講男．妮洛

其實自己一個更開心？女友提出同居，會否變成相見好同住難？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳新派創意餐廳！潮汕甜橄欖雪糕、鯛魚湯凍布列塔尼藍龍蝦、黑虎蝦膠熟成鴨，北上尋味之旅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
專家推薦：8款耳朵按摩法，1分鐘助降血壓並紓緩肩頸痛、腰痛與偏頭痛
人氣文章
鼻咽癌 │ 30歲男長期鼻塞確診鼻咽癌，巨瘤塞滿鼻腔，醫生揭示3個異樣信號，盡快就醫
人氣文章
43歲李日朗自爆：嫲嫲離世後曾陷抑鬱，遭公司高層冷待改變人生觀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2025 02:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/08/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/08/2025
港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處