施政前瞻 | 羅兵咸倡將北部都會區打造成科技公司總部樞紐

19/08/2025

施政前瞻 | 羅兵咸倡將北部都會區打造成科技公司總部樞紐

 

　　政府將於下月發表新一份施政報告。羅兵咸永道香港酒店行業審計主管合夥人曹健麟表示，北部都會區乃推動香港未來增長的經濟引擎，該行建議通過善用香港鄰近深圳的地理優勢及香港獨特的法律體系，將北部都會區打造成科技公司總部的樞紐。此外，香港可作為藥物研究和開發的領導者，加強本港在中醫藥發展方面的優勢。

 

　　羅兵咸永道香港數碼資產主管合夥人Peter Brewin表示，鑒於政府近期發表的《香港數字資產發展政策宣言2.0》，該行建議加快推動數字資產相關策略。香港具備潛力定位為以數字為先的資產及財富管理中心，建立以區塊鏈原生資產註冊制將有助推動資產代幣化，同時建立土地、知識產權、股權投資等的數字資產發行和轉讓登記機制以簡化流程並縮短交易時間。

 

　　羅兵咸永道香港資產及財富管理行業主管合夥人關維端表示，全球私募市場和另類投資零售化加速勢不可擋，正在重塑投資格局。該行建議香港制定一個明確的路綫圖，讓零售投資者可以增長另類的資產分配，同時優先保障投資者和進行有效的流動性管理。隨著香港今年慶祝強制性公積金計劃成立25周年，將另類投資納入其中，為升級養老體系並提高長期退休成果提供了適時機遇。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/08/2025 14:57 EDT
