  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

政府水 | 政府終止所有與鑫鼎鑫負責人關聯合約，包括渠務署及消防處合約

21/08/2025

政府終止所有與鑫鼎鑫負責人關聯合約，包括渠務署及消防處合約

 

　　政府發言人昨日表示，政府已即時終止所有與鑫鼎鑫商貿有限公司負責人有關聯的合約。

 

　　基於政府物流服務署（物流署）早前取得鑫鼎鑫的營運資料，以及政府部門近日對鑫鼎鑫的執法行動，政府有理由相信鑫鼎鑫及與其負責人有關聯的公司未能繼續履行合約。物流署早前已終止與鑫鼎鑫的政府辦公室樽裝飲用水合約及另外三張與其負責人有關聯的化學品合約，財經事務及庫務局亦隨即通知各政策局及部門終止其所有與該些公司的合約。

 

　　政府發言人表示，政府已即時終止所有其他與該些公司的合約，當中包括兩份分別由渠務署批出的化學品合約和消防處批出的資料輸入服務合約，合約總額分別為600多萬元和500多萬元。

 

　　就物流署與鑫鼎鑫的政府辦公室樽裝飲用水合約，鑫鼎鑫按合約條款向政府繳交了約100萬元按金。政府可按合約條款扣除合約按金，以補償政府因終止合約所帶來的損失，並保留所有追究權利。物流署亦會繼續全力配合執法機構調查。

 

　　物流署、渠務署和消防處會繼續嚴肅跟進上述合約，包括考慮按合約條款向相關公司追討政府損失。如發現合約涉及任何違法行為，會交由執法機構處理。

政府終止所有與鑫鼎鑫負責人關聯合約，包括渠務署及消防處合約

撰文：經濟通採訪組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01888

建滔積層板

11.910

異動股

01810

小米集團－Ｗ

53.300

異動股

09698

萬國數據－ＳＷ

33.200

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01888 建滔積層板
  • 11.890
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.250
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 33.180
  • 01114 華晨中國
  • 3.980
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 53.800
股份推介
  • 00316 東方海外國際
  • 147.400
  • 目標︰$155.00
  • 02121 創新奇智
  • 6.710
  • 目標︰$7.50以上
  • 00062 載通
  • 10.400
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.790
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.250
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.200
  • 00700 騰訊控股
  • 617.000
  • 00001 長和
  • 52.350
  • 00388 香港交易所
  • 462.000
  • 00005 滙豐控股
  • 101.800
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 38.580
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 27.580
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 19.440
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/08/2025 12:52  《午市前瞻》減息預期利好關注關稅談判，物管土儲豐厚地產股可追

25/08/2025 12:11  港股普遍顯著升半日成交逾兩千億，恒指收漲527點報25866

25/08/2025 12:11  【提振內房】上海優化樓市措施，外環不限購，房貸利率統一

25/08/2025 11:40  《Ａ股行情》滬指半日升0.86%，地產股領漲，成交已超2萬億

25/08/2025 11:13  《異動股》東方甄選重挫一成，全年純利暴跌逾99%幾乎轉虧

25/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６６億元，買快手沽小鵬汽車

25/08/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞上調舜宇評級至買入，大和升李寧至持有

25/08/2025 11:36  《財資快訊》美電跌報７﹒８０７４，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

比拼華爾街－溫傑 | 鮑威爾放鴿，跟股神買UNH？（有片）新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、B站、快手、舜宇、李寧及名創優品最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

手機設備股｜舜宇下半年為何值得睇高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

政府招標制度僵化
人氣文章

小薯茶水間

杯裝蒟蒻易哽喉！明年4月1日起 禁售45毫米以下迷你杯裝蒟蒻果凍
人氣文章

Shopping What’s On

比亞迪純電SUV ATTO 2 登陸香港！售價$169,800 主打「首次買車」年輕市場 提供全港獨家「電芯終身保用」服務
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

一噴即保濕、抗熱、消暑！Office、手袋必備，6大身體及面部清爽噴霧推介
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳一星雙鑽南北菇菌盛宴：雞油菌松葉蟹餅、雞樅菌甘鯛、舞茸菌和牛，味遊寫意山海
人氣文章

Art & Living

展覽「莫臥兒王朝瑰寶」：跨越時空的藝術對話，一窺「泰姬陵」時代美學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
工作過勞 │ 59歲電梯工因心臟病發不治，疑因長時間工作導致過勞死，遺孀公開指控僱主無良並誓為丈夫討公道 新文章
人氣文章
名人健康 │ 39歲台灣女星連日鼻血就醫，鼻腔現刀痕，疑1物惹禍
人氣文章
軟餐奶黃月餅＋即沖增稠奶茶  長者中秋嚐月無障礙【內附軟餐加熱秘技】
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 13:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 13:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 13:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/08/2025 13:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪25/08/2025
比拼華爾街－溫傑 | 鮑威爾放鴿，跟股神買UNH？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個...

24/08/2025 10:55

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處