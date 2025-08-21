周小松：餐飲業經營環境惡劣，籲暫停餐飲業外勞輸入

本港5至7月失業率升至3.7%，其中餐飲服務活動業失業率顯著上升至6.4%。勞聯立法會議員周小松在電台節目表示，餐飲業經營環境惡劣，多間食肆結業，輸入外勞計劃增加人手供應，推高失業率，短期內難以改善。他建議政府立即暫停餐飲業外勞輸入，並收緊外勞續簽要求。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認同暫停外勞輸入，指出部分獲批外勞的食肆因經營困難計劃縮減人手甚至結業，擔心外勞來港後無工可做。

勞工及福利局宣布，自下月起，申請輸入初級廚師及侍應的飲食業僱主，須在4星期本地招聘期內到勞工處就業中心進行實地招聘，提供即場面試，確保優先聘用本地勞工。周小松歡迎此措施，認為實地招聘可有效監察僱主是否認真招聘本地人，「去到現場是可以控制到，數到它有多少人來應聘，他為甚麼不聘用，這些都可以直接監察得到」，並建議將措施擴展至其他工種，如洗碗工及一般廚師，因這些工種外勞輸入量大但監察不足，影響本地就業。他強調，若措施執行得當，將有效保障本地勞工機會。

撰文：經濟通採訪組

