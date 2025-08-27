  • 會員
富衛承租太古坊33萬呎樓面，今年最大宗商廈租賃，德宏大廈易名為富衛中心

27/08/2025

富衛承租太古坊33萬呎樓面，今年最大宗商廈租賃，德宏大廈易名為富衛中心

 

　　富衛香港與太古地產(01972)宣布簽訂為期十年的租賃協議，擴充其位於太古坊的辦公空間。為配合業務增長，將整合香港各區辦公地點至太古坊，共承租約33萬平方呎辦公樓面，成為太古坊最大租戶。德宏大廈將於2026年1月1日正式易名為「富衛中心」，作為富衛香港總部。這是今年以來香港規模最大的辦公租賃交易。

 

　　太古地產行政總裁彭國邦表示，富衛選擇在太古坊擴充辦公空間，與太古達成香港年內最大宗租賃協議，突顯太古坊作為頂尖企業首選商業地點的優勢。太古坊重建近期正式竣工，為香港辦公樓市場樹立新標準，有助進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。將繼續致力優化及擴展太古坊核心資產組合，鞏固其作為世界級商業中心的地位。

 

　　富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，「富衛中心」將成為富衛香港的總部，是公司發展的重要里程碑，也體現集團對香港作為國際金融中心的長期承諾。期待與太古地產繼續合作，為太古坊蓬勃的商業生態作出貢獻。

撰文：經濟通採訪組

