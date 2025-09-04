康文署購「雜嘜鞋」遭過百員工投訴，署方指波鞋符合報價文件列明技術規格

早前康文署採購一批運動跑鞋供救生員及濾水機房職工使用，不過有員工反映新鞋質劣，部分人更因足部發炎求醫，工會接獲過百宗投訴；康文署表示，在接獲相關人員意見後，會與供應商跟進，又指署方透過報價程序採購約800對波鞋，價值12.4萬元，強調該波鞋是符合報價文件列明技術的規格。

康文署過往採購十多年的波鞋是日本牌子美津濃(Mizuno)，而是次採購的新鞋為「JWS」，有員工向港九拯溺員工會反映，新鞋鞋底過硬，並穿著至足部發炎、起水泡、關節痛、扭傷等情況，近半年工會已收穫過百宗投訴，而且不少救生員已放棄使用新鞋。

另外，港九拯溺員工會主席程凱霆表示，「JWS」運動鞋上標籤有寫明「不適合強度訓練，可能會受傷」的字眼，令人感到疑惑。因為救生員屬高體能工作，並可能牽涉緩步跑及競步，亦會搬重物或在風災後進行清理工作，採購波鞋主要條件是考慮舒適而非金錢問題，否則康文署要動用公帑重新採購，反而會得不償失。

撰文：經濟通採訪組

