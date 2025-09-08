天文台改發三號強風信號，並將在今日日間大部分時間維持

1:10pm

天文台下午1時10分改發三號強風信號。

天文台表示，塔巴繼續移入廣東內陸並遠離本港，預料本地風力會逐漸緩和，但初時仍然普遍吹強風，本港西部、離岸及高地風力間中達烈風程度。三號強風信號將會在今日日間大部分時間維持。

塔巴的雨帶今日會繼續為珠江口帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

10:53am

八號東南烈風或暴風信號現正生效，天文台會在下午1時10分改發三號強風信號。

天文台指，強烈熱帶風暴塔巴正移入廣東內陸，並將逐步遠離本港，預料本港普遍風力會逐漸減弱。塔巴現時集結在香港之西南偏西約170公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過廣東內陸。現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，相關雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。







9:57am

八號東南烈風或暴風信號現正生效，天文台指八號信號至少維持至下午1時，隨後會視乎本地風力減弱程度，評估改發三號強風信號的時間。

天文台表示，強烈熱帶風暴塔巴正在香港西南面約170公里左右掠過，強烈熱帶風暴塔巴已於廣東台山登陸，其雨帶會在今日初時，繼續為珠江口帶來狂風大驟雨，本港現時多處吹烈風。

