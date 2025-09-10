  • 會員
甯漢豪：交椅洲填海未有條件於本屆政府內開展，未制定推展時間表

10/09/2025

　　發展局局長甯漢豪表示，政府目前沒有為交椅洲項目，制定推展時間表，實際上填海工程亦未有條件於本屆政府任期內開展。

 

甯漢豪：交椅洲填海未有條件於本屆政府內開展，未制定推展時間表

（發展局Facebook圖片）

 

現階段不宜繼續推進法定環評程序

 

　　甯漢豪書面回覆立法會議員質詢時指，交椅洲項目現時處於前期規劃和研究階段，基於交椅洲項目的推展時間會放緩並且還未有具體安排，發展局經檢視情況後認為，現階段不宜繼續推進有關的法定環評程序，主要考慮到在未有目標填海時間表的情況下進行該程序，可能令討論難以聚焦，亦可能引起公眾擔心審批結果經過一段時間後是否仍然適用。

 

　　她指出，為免引起公眾對交椅洲項目不必要的揣測及爭論，政府認為適宜待填海工程的推展時間表大致確定並按當時需要更新該環評報告後，才向環保署提交並按程序適時展示供公眾查閱及尋求審批，是較為穩妥的安排。

 

政府會繼續完成已開展包括土地勘探等研究

 

　　甯漢豪稱，交椅洲項目是長遠土地供應的來源，因此雖然項目未有明確的推展時間表，但現時進行的研究所得的分析和資料對日後繼續推進項目尤為重要，仍然適用和極具參考價值，有助在條件許可時提速啟動交椅洲項目。她續指，現時政府會繼續完成已開展的研究，包括土地勘探、填海及主要交通基建的初步設計、土地發展相關的技術評估等的工作。

 

撰文：經濟通採訪組

 

