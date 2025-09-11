  • 會員
施政前瞻 | 測量師學會建議256空置校舍用地改劃住宅，青年「上車」予折扣

11/09/2025

　　香港測量師學會發表新一份《施政報告》建議。香港測量師學會會長梁志添在記者會上指出，改劃256幅空置校舍用地作住宅用途，包括私人住宅、公共房屋如簡約公屋、學生宿舍等；流標住宅用地交由專業機構經營過渡性房屋，其間繼續納入賣地表。

 

左起：香港測量師學會前會長及土地政策小組主席劉振江、會長梁志添、建築政策小組主席謝志堅（許英略攝）

 

　　梁志添亦支持收緊富戶政策，且所有公屋單位只作出租用途；居屋轉售限第二市場，轉售價格參考買入價及消費物價指數；過渡性房屋項目由專業人士集中管理。

 

　　長者房屋方面，學會建議提供誘因，如額外地積比或優惠地價。青年及人才住屋方面，學會建議增加資助出售房屋的興建比例，優化居屋抽籤及編配機制；要求發展商以折扣價向合資格青年出售部分單位，以及將一定配額的資助房屋分配給青年首次置業；擴大人才公寓範圍至大埔、粉嶺、新田科技城；為新興產業專才提供首兩年住屋津貼。學會亦倡簡樸房方面，引入分區鼓勵計劃，劏房數量最多地區則提供額外誘因申請認證。

 

北都建議劃「白地」，增改裝為學生宿舍彈性

 

　　香港測量師學會前會長及土地政策小組主席劉振江則建議，土地方面，政府應持續推出中小型住宅用地；適時恢復供應商業用地；「基建先行」優先及按時完成鐵路、道路、水務工程以利後續發展；「北部都會區」建議借鑒新加坡「白地」規劃模式，將部分用地暫定為「未定用途土地」；放寬發展商設計及規劃彈性，其中提到應避免要求在私人發展項目內設置政府、企業及社區（GIC）設施。

 

　　另外，學會支持政府更廣泛地採用「標準地價」來徵收土補價；定期更新補價機制以更貼市；擴展「按實補價」機制至新界其他地區。

 

　　香港測量師學會建築政策小組主席謝志堅則建議，簡化商廈改裝為學生宿舍流程，提供低息貸款，甚至評估擴展至中學可行性；成立「樓宇維修局」及強制維修基金。

 

印花稅放寬影響相信可獲抵銷

 

　　被問及業界或政黨建議新一份《施政報告》放寬物業印花稅；「投資移民」投資住宅門檻，劉振江表示，雖然現時放寬會對政府庫房收入有影響，但相個會隨交投增加或置業階梯恢復而抵銷。他亦指出，放寬投資移民門檻重要，因為現時需搶企業及人才。此外，他指出，可見隨政府放寬商廈改裝學生宿舍門檻後，市場對相關物業關注增加，若改裝彈性增加，將有助整體非住宅物業流轉。

 

理解政府暫停交椅洲人工島，料終會重推

 

　　不過，政府昨指出交椅洲人工島計劃暫停，之前曾表示不贊成煞停交椅洲人工島的梁志添回應指，對於現時政府集中火力發展北都區表示理解，但他亦指出，始終人工島為政府十年供應計劃的一部分，待本港經濟復甦更好時，相信政府會重推計劃。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

