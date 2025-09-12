施政前瞻 | 消息指政府擬重推公屋租置計劃，無意實行購房通及調高100元印花稅物業門檻

新一份施政報告將於下周三（17日）公布，據本地傳媒引述消息指，政府有意重推擱置約20年的公屋租置計劃，不過未必大範圍推行。房委會會先揀選數個屋邨諮詢居民「上車」意向，以小規模重推計劃。

消息指，政府有意重推已停辦約20年的公屋租置計劃（資料圖片）

為配合政府於2002年重新訂定的房屋政策，房委會在2005/2006年推出第6期乙租置計劃推出後，再未曾藉租置計劃出售新一批公屋單位。然而根據現行政策，現居於39個租置計劃屋邨的租戶，仍可選擇購買其租住單位。



至於市場憧憬調高徵收100元印花稅的物業價值上限至600萬元，以及建議推行「跨境購房通」，便利內地人來港買樓等措施則不會實行，原因是政府有責任保持樓市健康穩定發展，並優先保障本地居民住房需求。

消息人士指，雖然樓價已從高位下跌約三成，但調整仍是有序可控，加上美國減息刺激樓市的預期不容忽視，目前不宜貿然引入外來資金推高樓價，增加本地人「上車」難度。

撰文：經濟通採訪組

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情