施政迴響 | 團結香港基金:一旦居屋價格偏離區間，應動態調節綠白表比例、白居二配額與補價梯度

17/09/2025

施政迴響 | 團結香港基金:一旦居屋價格偏離區間，應動態調節綠白表比例、白居二配額與補價梯度

 

　　團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，今年《施政報告》中的土地及房屋政策整體方向正面，亦兼具操作性。


　
　　他認為，換樓鏈要引入更穩定的機制管理價格與預期，例如設動態比例區間，一旦居屋價格偏離負擔能力區間，便動態調節綠白表比例、白居二配額與補價梯度。


　
　　在市區重建方面，葉文祺同意《施政報告》中措施可顯著提高重建誘因與速度，令發展商更願意入場，但他提醒在制度設計上需把地段價值、社福設施負擔等量化，保證等值交換的原則；同時亦需全面檢討「七年樓齡」等既有機制，探索更靈活的市場化定價模式。

 

投資移民計劃倡引導資金投向北都區或工廈活化


　
　　此外，就進一步優化的「新資本投資者入境計劃」（投資移民），葉文祺建議，有關放寬應設計條件，引導資金投向北部都會區或工廈活化等項目，以兼顧地區均衡。

 

　　推動低空經濟發展方面，葉文祺建議，可以將低空經濟的發展依據飛行頻次劃分為不同發展階段，並在不同階段將低空基建與低空交通管理系統的覆蓋範圍逐步擴大，從一開始的試點區域逐步拓展至關鍵飛行廊道，最終覆蓋全港。另他指出，《施政報告》中未有提及氣象和監測等低空基建。他亦指出，現時低空飛行並無國際統一標準，而香港有潛力成為國際低空飛行的標準中心，亦應該積極爭取國家支持。

 

應部署綠色燃料貯存設施


　
　　在國際貿易方面，葉文祺亦樂見政府深化香港與前海的合作，策略性部署大宗商品市場。他建議，香港可進一步在「一帶一路」市場推出以離岸人民幣計價的黃金產品。


　　
　　在綠色轉型方面，葉文祺關注政府打造綠色船用燃料加注中心，他指出，當局應積極部署綠色燃料的貯存設施；拓展綠色燃料標準認證服務，幫助內地綠色燃料生產商取得國際認可的出口標準。

 

自動駕駛測試數據可轉化成產品

 

　　推廣自動駕駛車輛方面，葉文祺建議政府應進一步鼓勵業界將測試數據轉化為可「出海」的產品，推動傳統汽車產業升級，並確立香港作為無人駕駛數據轉移技術研發的全球領先地位。

 

撰文：經濟通採訪組

