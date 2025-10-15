  • 會員
孫玉菡：未發現濫用人才計劃來港產子情況，人才不可和「雙非」相提並論

15/10/2025

　　有議員關注據報有部分人士透過人才入境計劃來港產子後便離開，其目的只為讓子女取得香港永久性居民身份，而非真正有意來港發展。勞工及福利局局長孫玉菡回應指，並未發現有人「以來港發展為名，產子為實」的情況，又指政府現時無計劃，對透過人才入境計劃來港的人士，就預約分娩服務實施不同的限制或要求。

 

孫玉菡：未發現濫用人才計劃來港產子情況，人才不可和「雙非」相提並論

（資料圖片）

 

來港人才未對本地資源構成壓力

 

　　孫玉菡答覆議員提問時表示，入境處設有嚴謹有效的機制就每宗申請進行嚴格審批，申請獲批的都是香港希望吸納、具競爭力的人才，據觀察，仍未獲聘的人才都有興趣在港長遠發展，並未發現有人所謂「以來港發展為名，產子為實」的情況。

 

　　他指出，政府明白社會期望有限的公共資源用得其所，現時來港人才只佔香港整體人口很低比例，並無對本地資源構成壓力。

 

如發現有濫用情況，會採取適當措施

 

　　孫玉菡說，勞褔局會持續留意來港人才的落戶情況，蒐集人才在港生育的數據，作更完善的資源規劃，如發現有濫用人才入境計劃的情況，政府會採取適當措施。他又指，家庭是人才考慮移居時的重要因素，包括子女教育安排等；政府須照顧人才的家庭需要，令他們在香港安居樂業，亦歡迎人才在港成家生育，認為有助改善人口結構，緩解本地人口老化和生育率偏低的結構問題。

 

人才不可和「雙非」相提並論

 

　　立法會議員謝偉俊質疑，在未有客觀數據的情況下，當局如何判斷沒有人才計劃濫用情況。孫玉菡強調，不應將人才和「雙非」相提並論，人才來港符合各方面要求，應該給予相應的尊重。他指出，近年嬰兒出生的數目穩定，不同於「雙非」年代的曲線增長。

 

撰文：經濟通採訪組

 

返回香港要聞

