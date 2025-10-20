許正宇：物流署已落實六項先行措施，並要做好政府採購的把關者

財經事務及庫務局局長許正宇今日公布，政府物流服務署已落實六項由檢討政府採購機制專責小組提出的先行措施，圍繞制度改革、加強部門間信息互通和重塑工作文化三方面，盡早堵塞政府採購程序的漏洞。

另外，財庫局亦全面公開審計署就審查政府採購樽裝飲用水事件提交的管理建議書，以展示政府在處理事件上的透明度和革新採購和合約管理機制的決心。

許正宇表示，今次採購樽裝飲用水事件固然涉及個別公司的懷疑欺詐行為，但同時亦顯示相關人員在盡職審查和應對潛在欺詐行為方面，其洞察力和警覺性未能配合現今商業社會狀況，亦與合理期望有明顯落差。

他又指，要確保政府人員日後能更有效執行採購工作，必須從根本去重塑工作文化，提升採購人員的盡職審查能力和在制度上賦予他們足夠權力，讓他們除了擔當公平競爭的推動者，更重要的是做好政府採購的把關者。

六項措施包括：發放內部指引訂明盡職審查具體要求；成立「採購及物料管理審核組」加強抽查；修訂《招標和合約的標準條款》加強審查和管理合約權力；設立電子資料庫共享資訊；加強人員培訓防範詐騙；建立主人翁工作文化。

撰文：經濟通採訪組

