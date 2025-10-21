  • 會員
David Webb：政府煙草稅收跌逾40%，或與非法進口香煙市場份額不斷擴大有關

21/10/2025

　　獨立股評人David Webb表示，在政府帳目中，發現煙草稅收從2023-24年度的72.5億元下跌40.4%至2024-25年度的43.2億元，導致赤字再增加30億元，並指在2024年2月的預算案中，每支煙稅上調0.8元至3.306元，每包20支的香煙現需繳納66.12元的稅款，約佔零售價的70%。

 

David Webb：政府煙草稅收跌逾40%，或與非法進口香煙市場份額不斷擴大有關

 

　　David Webb指出，提高稅收確實會減少需求，但超過40%的吸菸者在一年內戒煙的可能性似乎不大，由於進口或銷售電子煙產品是違法行為，理論上亦無法選擇電子煙產品來滿足尼古丁需求。

 

　　David Webb提及，煙草稅收下降的最可能原因是非法進口香煙的市場份額不斷擴大，無論是散裝走私還是個人從內地帶入。兩次加稅後，香港一包香煙的價格現在是內地價格的4-5倍，這為遊客提供了巨大的誘因，讓他們無視免稅個人進口香煙19支的限制，因為被抓的風險和成本相對較低。

 

需要提高執法率及更加重罰款，將增強阻嚇力

 

　　David Webb指出，如果香港想增加稅收，並恢復對吸煙的阻嚇力，就需要提高執法率及更加重罰款，如在保持相同起訴率的情況下，大幅提高罰款並增加監禁刑期，將增強阻嚇力。

 

　　他認為，吸煙者不應該將二手煙傳染給周圍的任何人，全球25%的癌症死亡與吸煙相關。相比非吸煙者，他們死於心臟病和中風的風險也高出許多，並指香港與許多地區都設有有高額補貼的公共醫療與完善福利制度，這類行為的成本最終會轉嫁給所有人（包括非吸煙者）。因此，透過徵稅來彌補吸煙相關疾病的額外成本是合理的。

 

撰文：經濟通採訪組

 

