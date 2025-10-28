李家超:議員交棒被刻意歪曲，政府嚴厲依法打擊破壞選舉違法行為

行政長官李家超表示，對於交棒給新議員、薪火相傳，是正常換屆的人事更替，但就被刻意歪曲，並炮製各種名目的限制，及所謂「祝福名單」，特區政府必須義正辭嚴、直斥其非，會嚴厲依法打擊任何破壞選舉的違法行為。

另外，有跡象顯示，反中亂港份子及外部勢力造謠生事，試圖干預及破壞立法會選舉，抹黑和否定新選舉制度。

他出席行政會議前指，中央政府對香港特區擁有全面管治權，立法會選舉關乎特區憲制秩序、國家安全及特區良政善治，形容中央關心及重視是天經地義，尤其新一屆立法會正處於香港發展的關鍵階段，意義重大，批評有反對勢力及「軟對抗」，試圖將這些理所當然的重視及關心，抹黑為干預。

高質量高水平良性競爭，全力推動及落實工作

李家超他再次鼓勵愛國愛港、有能力、有擔當，熱心服務市民的賢能人才積極參選，選舉競爭將會熱烈，候選人以政綱論高低、以能力決勝負、以表現爭認可，將會是一場高質量、高水平的良性競爭。

他表示，政府會全力推動和落實選舉工作，首先是確保選舉公平公正、誠實安全有序舉行，當局會改善和優化各項選務安排和選舉流程，令選舉全流程暢順進行，讓候選人悉心全力以赴進行競選工程，包括介紹政綱、組織推介、宣傳和參與辯論論壇等，讓不同組別的候選人熱烈投入良性競爭，讓市民更認識他們，營造全城投入競選、投票的熱烈氛圍。

他又提到，中央的關心和重視是天經地義，尤其新一屆立法會正處於本港發展關鍵階段，但反對勢力和軟對抗，試圖將這些理所當然的重視和關心抹黑為干預，而不同議員展現愛國愛港情懷和高風亮節，交棒給新議員、薪火相傳，屬正常換屆的人事更替，卻被刻意歪曲並炮製各種名目的所謂限制、祝福名單。特區政府必須義正嚴辭直斥其非，嚴厲依法打擊任何破壞選舉的違法行為。

非常關注貨機意外冀找出事故原因，海外專家加入協助調查

行政長官李家超表示，對於阿聯酋航空貨機墮海的事故表示高度關注期望早日找出事故原因，已要求民航意外調查機構，全面深入調查，範圍包括機組人員資格、飛行操作、飛機系統、維修紀錄及天氣等。

他又表示，已指示運輸及物流局全面統籌及迅速處理，包括全速徹查事件，一旦證實有人違法違規，必須追究責任，並要確保一切運作符合國際民航安全標準，包括機場運作、基建、工作人員及乘客安全。

防控基孔肯雅熱加強滅蚊及防蚊，跟進居民健康情況

對於本港出現首宗基孔肯亞熱本地個案，李家超指出政府會全力滅蚊，確保基孔肯亞熱不會在本士扎根。他強調政府一直有做滅蚊工作，2018年登革熱傳染個案曾出現上升趨勢，但在政府和社會各界的努力下，成功打斷傳播鏈，認為最重要是公眾保護好自己，減低感染風險，呼籲社會一同做好滅蚊和防蚊工作。

李家超指出，環境及生態局昨日已召開督導委員會，指導各部門在負責的範圍內，加強滅蚊和防蚊；局長謝展寰昨日亦到黃大仙鳳德一帶考察和指導滅蚊工作；食環署則在患者住處250米範圍，特別是樹木茂盛的地方進行密集式霧化處理，並會提和協助學校及長者設施滅蚊，亦會巡查地盤等高風險地點。





明日前往慶州參與APEC會議

另外，李家超明天將啟程前往南韓慶州市出席亞太經合組織 APEC領導人非正式會議，參加一系列APEC會議和活動，包括亞太經合組織領導人會議及主辦方為與會領袖所設的歡迎晚宴，會議期間會與其他經濟體領導人雙邊會談，探討擴大合作的新機遇。

今年會議將重點討論貿易和投資、人工智能和人口結構變化等議題，與特區政府施政方向一致，他期待在會議上分享本港政策和經驗。

李家超表示，11月4日將率領香港代表團前往上海，出席翌日開幕的第八屆進博會，今年有超過350家香港企業參展，數量創歷來新高。他在上海期間亦會主持由特區政府舉辦的香港、內地企業出海首選平台推介大會，這是特區政府新成立的內地企業出海專班首場內地大型宣傳活動。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇