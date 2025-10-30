  • 會員
百度蘿蔔快跑獲批在啟德及九龍灣進行自動駕駛車跨區測試，年內四度擴區

30/10/2025

　　運輸署公布，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》批准百度(09888)旗下蘿蔔快跑在九龍東（啟德發展區及九龍灣指定路段）進行自動駕駛車輛跨區測試。這是蘿蔔快跑在今年4月擴區並開啟機場島小規模載人測試、6月在東涌進行道路測試、8月進入香港島南區後，第四次擴大在香港的測試區域。

 

百度蘿蔔快跑在數碼港測試

 

　　運輸署發言人表示，自2024年底在北大嶼山啟動測試以來，蘿蔔快跑自動駕駛測試進展顯著，已實現多車同時運行、載客測試、路段擴展及車速提升四大技術躍進。此次測試項目橫跨九龍城及觀塘兩區，涵蓋啟德發展區一帶，讓系統收集更多測試數據，以評估自動駕駛車輛在更多不同路況及跨區運作的表現。

 

　　今年《施政報告》明確提出，特區政府已為自動車建立規管框架，今年會批出三個區域進行自動駕駛車輛測試，以自動駕駛汽車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，儘快達致商業營運，推動業界以香港為平台開拓海外尤其右舵車市場。

 

　　除了香港外，蘿蔔快跑也加快海外布局，先後落地迪拜、阿布扎比，與Uber、Lyft全球兩大出行平台以及瑞士郵政合作，持續探索亞洲、中東、歐洲等市場。截至8月，蘿蔔快跑已駛入北京、上海、武漢、深圳、重慶、迪拜、阿布扎比等全球16座城市，累計提供超過1400萬次服務，安全行駛里程超過2億公里，未來計劃將AI和自動駕駛技術帶到更多城市。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

