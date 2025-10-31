  • 會員
粵車南下 | 粵車南下首批開放廣州珠海等4城市，12月23日可入香港市區

31/10/2025

粵車南下 | 粵車南下首批開放廣州珠海等4城市，12月23日可入香港市區

 

　　政府公布粵車南下安排，在新安排下，符合條件並經核准的廣東私家車（粵車）可經港珠澳大橋珠海口岸前往香港口岸人工島上的自動化停車場泊車後（車輛不入境香港），司機和乘客經香港國際機場轉乘飛機或入境並轉乘香港本地交通工具訪港；或在無須取得常規配額下以自駕方式經大橋直接入境並駛至香港市區（入境市區部分）。

 

　　為確保有序實施，「粵車南下」兩個部分均先開放予廣東省四個城市申請（即廣州、珠海、中山和江門），並計劃於半年後逐步推至廣東省其他城市。

 

　　其中，作為「粵車南下」的一部分，香港機場管理局的自動化「轉機停車場」將正式啟用，為跨境自駕的轉機旅客提供新體驗。「轉機停車場」將24小時運作，提供約1800個泊位，包括自動化泊位及送機／接機泊位。該停車場將於今年11月1日上午九時起開始接受申請，並於11月15日凌晨零時起啟用。

 

　　機管局設有一站式預約平台，讓合資格的廣東申請人以先到先得的形式，為每次出行預約泊位。申請人須提交指定司機及所有隨行轉機旅客的資料，包括身分證明文件及旅行證件、車輛資料、預計出行日期及有效機票等，並預先繳付相關停車費及購買第三者風險保險。有關申請資料將交予內地有關單位審批及備案，完成後系統會向申請人確認預約。

 

　　另外，粵、港政府同意就每日入境香港的車輛數目設置上限，以每天100個名額開始，每輛粵車留港最多三天。有意申請人須先透過廣東的「粵車南下」信息管理服務平台報名參加電腦抽籤，方可於12月9日起正式遞交申請。入境市區部分將於12月9日上午9時起開始接受申請，並於12月23日凌晨零時起開始讓已獲批的廣東私家車經大橋入境香港。

 

　　申請人預留時間按內地和香港部門要求完成各項相關手續，包括指定司機須持有有效的香港正式駕駛執照，並按香港規定為其粵車進行驗車以確保符合香港的要求、持有有效第三者風險汽車保險，以完成車輛牌證申請程序。「粵車南下」的相關牌證最長有效期為一年。

 

　　李家超表示，『粵車南下』與『港車北上』相輔相成，是推動粵港澳大灣區融合發展的重要舉措。這不僅促進粵港兩地居民『雙向奔赴』，實現更高水平的人流、物流互通，更同時開啟內地居民訪港新模式，為香港的旅遊、零售及餐飲等行業帶來機遇。特區政府正按照確保安全、有效分流、完備配套和簡便申請的策略，穩步推行『粵車南下』，讓香港居民和整體社會受惠，共同分享大灣區融合發展的豐碩成果。」

 

撰文：經濟通採訪組
　　

