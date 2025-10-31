APEC | 李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流

行政長官李家超正在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）活動，今日（31日）出席領導人非正式對話時，會前與國家主席習近平有短暫交流。李家超獲安排坐在習近平旁邊。李家超發言時表示，香港作為全球最自由經濟體，擁有國際化、市場化的營商環境，會繼續積極維護以規則為本的多邊貿易制度和促進區域經濟合作，攜手發展開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。

國家主席習近平與李家超在會前有短暫交流。（政府新聞處圖片）

而習近平昨日（30日）早上乘專機抵達韓國，李家超亦到機場接機，二人握手問好。

與阿聯酋阿布扎比王儲哈立德會面

李家超今日亦與阿聯酋阿布扎比王儲哈立德會面。他表示，包括阿聯酋在內的海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）是香港在中東的重要合作夥伴，同時是國家「一帶一路」倡議的重要節點，香港重視與海合會國家拓展更緊密的經貿關係。

李家超說，隨著來往香港與阿布扎比的直航航班將在11月復飛，期待雙方進一步加強經貿合作、人民往來和多元發展。他續指，香港的低稅率和簡單稅制締造優秀營商環境，鼓勵更多來自阿聯酋和中東地區的人才、企業和資金落戶河套深港科技創新合作區，把握粵港澳大灣區的創新科技發展潛力。

與IMF總裁及新加坡總理黃循財會面

李家超下午亦與國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、以及新加坡總理黃循財會面。李家超稱香港是全球三大金融中心之一，將把握世界投資者重新配置資產的機遇，持續改革資本市場、便利企業籌融資、提升市場流動性和穩慎推動金融創新，促進金融服務業可持續發展。

與黃循財會面時，李家超則稱，歡迎新加坡企業善用香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，通過投資北部都會區，加強與香港在前沿技術領域的合作，把握粵港澳大灣區的巨大市場潛力。晚上，李家超將會出席由會議主辦方為與會領袖所設的歡迎晚宴，並欣賞文化表演。

撰文：經濟通採訪組

