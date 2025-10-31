  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

APEC | 李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流

31/10/2025

　　行政長官李家超正在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）活動，今日（31日）出席領導人非正式對話時，會前與國家主席習近平有短暫交流。李家超獲安排坐在習近平旁邊。李家超發言時表示，香港作為全球最自由經濟體，擁有國際化、市場化的營商環境，會繼續積極維護以規則為本的多邊貿易制度和促進區域經濟合作，攜手發展開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。

 

APEC | 李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流

國家主席習近平與李家超在會前有短暫交流。（政府新聞處圖片）

 

　　而習近平昨日（30日）早上乘專機抵達韓國，李家超亦到機場接機，二人握手問好。

 

與阿聯酋阿布扎比王儲哈立德會面

 

　　李家超今日亦與阿聯酋阿布扎比王儲哈立德會面。他表示，包括阿聯酋在內的海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）是香港在中東的重要合作夥伴，同時是國家「一帶一路」倡議的重要節點，香港重視與海合會國家拓展更緊密的經貿關係。

 

　　李家超說，隨著來往香港與阿布扎比的直航航班將在11月復飛，期待雙方進一步加強經貿合作、人民往來和多元發展。他續指，香港的低稅率和簡單稅制締造優秀營商環境，鼓勵更多來自阿聯酋和中東地區的人才、企業和資金落戶河套深港科技創新合作區，把握粵港澳大灣區的創新科技發展潛力。

 

與IMF總裁及新加坡總理黃循財會面

 

　　李家超下午亦與國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、以及新加坡總理黃循財會面。李家超稱香港是全球三大金融中心之一，將把握世界投資者重新配置資產的機遇，持續改革資本市場、便利企業籌融資、提升市場流動性和穩慎推動金融創新，促進金融服務業可持續發展。

 

　　與黃循財會面時，李家超則稱，歡迎新加坡企業善用香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，通過投資北部都會區，加強與香港在前沿技術領域的合作，把握粵港澳大灣區的巨大市場潛力。晚上，李家超將會出席由會議主辦方為與會領袖所設的歡迎晚宴，並欣賞文化表演。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01653

MOS HOUSE

1.200

異動股

02330

中國上城

0.350

異動股

02469

粉筆

3.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01653 MOS HOUSE
  • 1.200
  • 02330 中國上城
  • 0.350
  • 02469 粉筆
  • 3.000
  • 02858 易鑫集團
  • 2.360
  • 01134 恒發光學
  • 0.325
股份推介
  • 00874 白雲山
  • 18.940
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 80.400
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.230
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 30.100
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 84.200
  • 目標︰$90.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.600
  • 00700 騰訊控股
  • 635.500
  • 00981 中芯國際
  • 73.850
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 44.040
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.280
報章貼士
  • 00939 建設銀行
  • 8.060
  • 目標︰$9.10
  • 01299 友邦保險
  • 80.400
  • 目標︰$88.00
  • 01308 海豐國際
  • 30.520
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/11/2025 09:22  恒指低開10點報26148，美減息預期續地產股走高，周大福震盪後平開

04/11/2025 08:52  《盤前攻略》美股三指個別走科技股走強，熊進牛退恒指走勢未樂觀

04/11/2025 09:31  《異動股》巨星傳奇高開半成，獲台企採購千台宇樹製四足機械人

04/11/2025 07:54  【國金頭條】亞馬遜與OpenAI簽380億美元協議，納指收市升近110點

04/11/2025 08:03  【大國博弈】美國斥資14億美元建稀土磁鐵供應鏈，降低對華依賴

04/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７２億元，買小米沽中芯

04/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】中金富瑞升友邦目標逾一成，大行續撐老鋪黃金周大福

04/11/2025 09:46  《財資快訊》美電升報７﹒７７４６，一個月拆息上日報３﹒３８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 基因療法受挫，歐美兩大生物科技公司連環暴跌新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 美國斥資14億美元建稀土磁鐵供應鏈，降低對華依賴新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 亞馬遜與OpenAI簽380億美元協議，納指收市升近110點新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

馮淬帆台灣突然離世！日前悼念許紹雄先走一步，不婚主義曾迷戀汪明荃
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

貪污腐敗，官商勾結當然要合法化？
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

何時出手購入第一件藏品？專訪瑞銀集團資深藝術顧問Carola Wiese：「我們視藝術為品味的追求」
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

Insider實踐多年的內衣保養術！學懂這5大守則，讓心愛的內衣也可以青春常駐！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

想找男友卻總是遇上SP！如何分辨男人結識自己的動機？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
扶手電梯的考驗，長者追不上的城市節拍新文章
人氣文章
全球首宗豬肝移植人體，中國科學家延命末期肝癌男子延命171日創醫學突破
人氣文章
滅蟲妙法 │ 專家教2招殲滅曱甴，自製環保殺蟲劑，屋企放1物長效防蟲
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 11:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 11:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 11:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/11/2025 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/11/2025
外圍經濟 | 基因療法受挫，歐美兩大生物科技公司連環暴跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

華府悄然抽身，賴清德好自為之

04/11/2025 08:10

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處