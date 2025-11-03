金管局公布「金融科技2030」，將代幣化政府債券發行恒常化

金管局今於香港金融科技周2025公布「金融科技2030」，金管局總裁余偉文在開幕致辭，闡述了「金融科技2030」願景，旨在將香港發展成為一個穩健、有韌性與前瞻性的國際金融科技樞紐。

聚焦四大重點領域推動金融科技發展

「金融科技2030」聚焦四大重點領域，統稱「DART」，涵蓋超過40個具體項目，包括：構建新一代數據及支付基建（Data and Payment Infrastructure）：金管局將發展穩健且面向未來的基建，以支援安全、高效及可擴展的數據共享，並加強跨境支付互聯，在多方面創造新機遇，如為企業開拓信貸渠道、促進貿易融資，以及為市民提供更個人化的金融服務及更便捷的跨境匯款等。

推出全新「AI」策略，推動金融業應用人工智能

他續指，在支持業界全方位應用人工智能（Artificial Intelligence），金管局將推出全新「AI」策略，進一步推動香港以及其他地區金融業全面並負責任地應用人工智能。金管局將與業界合作，構建可共享和擴展的人工智能基礎設施以及金融業專用模型。金管局致力透過應用人工智能，提升銀行服務的普及、便捷及個性化，同時維持透明度與責任感，以維護公眾信任。

他指出，在強化業務及科技韌性，並為量子電腦時代做好準備（Resilience）方面，金管局將採取積極措施，包括為金融科技網絡安全制訂全新的認證架構，以及透過實時分析建立新的預警系統，加強金融體系的穩健。在規劃量子金融的未來發展時，金管局將推動業界為「後量子密碼學」（PQC）做好準備，並構建具備抗量子能力的基礎設施，以保障金融服務安全。

探討外匯基金票據及債券代幣化可行性

他提及，在促進金融代幣化（Tokenisation）方面，為推動香港蓬勃的代幣化生態系統，金管局將進一步推進現實世界資產（包括金融資產）代幣化。金管局會帶頭為資產代幣化作示範，如將代幣化政府債券的發行恒常化，並同時探討外匯基金票據及債券代幣化的可行性。這些資產在區塊鏈上的結算將透過新型數碼貨幣實現，包括數碼港元、代幣化存款及受監管的穩定幣。金管局即將推出Ensemble項目試點計劃，以支持真實交易，並繼續與業界持份者及其他央行合作，培育創新代幣化用例。

撰文：經濟通採訪組

