  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外

05/11/2025

　　有關於虛擬資產交易平台JPEX案件有最新進展，商業罪案調查科總警司黃震宇交代案情指，警方於今日較早時落案起訴16人，當中涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正，以及法例第615章《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產。據悉被落案起訴人士包括KOL林作及陳怡。

 

JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外

警方就JPEX案起訴16人，據悉涉林作（右）（資料圖片）

 

　　其中7人是加密貨幣場外交易所（OTC）相關人士，被控詐騙、洗黑錢及欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產；3名傀儡戶口持有人被控洗黑錢。案件將於明早在東區法院提堂。

 

已發出紅色通緝令，追捕2主腦及1骨幹成員

 

　　警方表示，部分涉案人已潛逃海外，因此只能透過國際刑警發紅色通緝令，追捕兩名在逃集團主腦及一骨幹，警方會繼續與國際刑警及海外執法機構緊密合作，全力緝捕在逃者。

 

　　警方指，由於案發至今從無公司或個人承認是JPEX的真正營運者，所以要作大量調查找出幕後黑手，過去兩年警方向受害人及證人調查及錄取口供，同時分析公司註冊文件及交易紀錄，亦對大量電子設備進行法證檢測及分析，釐清不同人的角色及搜集犯罪證據。

 

　　另外，該案件與傳統詐騙案不同，因此警方將要與不同領域專家以及證監合作，將案件調查至水落石出，警方亦繼續與證監合作，維護市場廉潔與穩健。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02589

滬上阿姨

83.500

異動股

03822

三和建築集團

1.260

異動股

00800

文遠知行－Ｗ

21.900

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02589 滬上阿姨
  • 83.500
  • 03822 三和建築集團
  • 1.180
  • 00800 文遠知行－Ｗ
  • 22.000
  • 02582 國富氫能
  • 46.340
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.750
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.600
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.880
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.200
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 81.200
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.240
  • 目標︰$21.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.600
  • 00700 騰訊控股
  • 640.000
  • 00981 中芯國際
  • 76.300
  • 00388 香港交易所
  • 430.000
  • 00005 滙豐控股
  • 110.100
報章貼士
  • 01802 文業集團
  • 0.044
  • 目標︰--
  • 06168 周六福
  • 48.560
  • 目標︰$49.50
  • 06690 海爾智家
  • 25.540
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/11/2025 09:23  恒指低開135點報26350，京東中芯領跌，百濟神州績後高開3%

07/11/2025 09:34  《異動股》小鵬(9868)逆市漲半成，炒作回A隔夜ADR飆一成

07/11/2025 09:05  《盤前攻略》裁員急增引發經濟憂慮美股回跌，恒指昨急漲高位料整固

07/11/2025 09:29  《異動股》華虹半導體低開4%，第三季純利按年跌43%至2572萬美元

07/11/2025 08:31  【開市Ｇｏ】就業憂慮拖累美股，百濟神州單季營收破百億，特斯拉電池原料供應商招股

07/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力

07/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升華虹目標兼升級至買入，花旗首予賽力斯中性評級

06/11/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４３，一周拆息較上日微軟１３基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | AI泡沫再引發拋售，道指跌近400點，納指挫1.9%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 裁員急增引發經濟憂慮美股回跌 恒指昨急漲高位料整固新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 華虹半導體第三季少賺43%，第四季營收預期低於分析師預估新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士被質疑資格，險被車長趕落車
人氣文章

英倫出走日記．Cally

英國時間的秘密：夏令那一小時，到底去了那？時差影響睡眠、工作甚至交通事故爭議
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱《孫子兵法》管理心法：知人善用忌縱容，朝令夕改錯判情勢失人心
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

成都米芝蓮現代川菜食府！漢源貢椒油鹵鮑魚、酒釀橙香鵝肝、醉奄仔蟹，滿載花椒香氣的一夜
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

冬日限定美妝盛宴：來自Tom Ford、RMK、Guerlain的節日系列，營造異國浪漫氛圍
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《小人物之歌》口碑不似預期：是觀眾刻薄，還是大師冷淡？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫八字五行治療高血壓｜突發病例分析、飲食調理建議
人氣文章
扶手電梯的考驗，長者追不上的城市節拍
人氣文章
名人保養 │ 58歲阮兆祥當年新秀片曝光，16歲青澀纖瘦樣貌網民激讚靚仔
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 10:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 10:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2025 10:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2025 09:46
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/11/2025
美股 | AI泡沫再引發拋售，道指跌近400點，納指挫1.9%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處