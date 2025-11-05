JPEX | 警方落案起訴16人，部分涉案人已潛逃海外

有關於虛擬資產交易平台JPEX案件有最新進展，商業罪案調查科總警司黃震宇交代案情指，警方於今日較早時落案起訴16人，當中涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正，以及法例第615章《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產。據悉被落案起訴人士包括KOL林作及陳怡。

警方就JPEX案起訴16人，據悉涉林作（右）（資料圖片）

其中7人是加密貨幣場外交易所（OTC）相關人士，被控詐騙、洗黑錢及欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產；3名傀儡戶口持有人被控洗黑錢。案件將於明早在東區法院提堂。

已發出紅色通緝令，追捕2主腦及1骨幹成員

警方表示，部分涉案人已潛逃海外，因此只能透過國際刑警發紅色通緝令，追捕兩名在逃集團主腦及一骨幹，警方會繼續與國際刑警及海外執法機構緊密合作，全力緝捕在逃者。

警方指，由於案發至今從無公司或個人承認是JPEX的真正營運者，所以要作大量調查找出幕後黑手，過去兩年警方向受害人及證人調查及錄取口供，同時分析公司註冊文件及交易紀錄，亦對大量電子設備進行法證檢測及分析，釐清不同人的角色及搜集犯罪證據。

另外，該案件與傳統詐騙案不同，因此警方將要與不同領域專家以及證監合作，將案件調查至水落石出，警方亦繼續與證監合作，維護市場廉潔與穩健。

撰文：經濟通採訪組

