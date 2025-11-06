  • 會員
李家超：滬港合作推動內企出海，香港會繼續強化超級聯繫人角色

06/11/2025

　　行政長官李家超在上海出席「香港：內地企業出海首選平台」推介大會，他致辭時表示，百年未有的大變局加速演進，國家實施高水平雙向對外開放戰略，鼓勵內地企業走出去。去年中國對外直接投資超過1900億美元，年增長超過8%，反映內地企業「出海」的勢頭正在加速。

 

特首李家超在上海出席「香港：內地企業出海首選平台」推介大會並致辭

 

　　他又鼓勵內地企業善用香港國際平台「出海」，並表示上海在長三角一體化發展發揮龍頭作用，香港是粵港澳大灣區推動區域發展的核心引擎，同樣擔當著支持區域協調發展的重要使命，只要滬港雙劍合璧，共同推動內地企業出海，將為國家發展貢獻更磅礡力量。

 

　　李家超表示，他在新一份《施政報告》中，提出設立「內地企業出海專班」，主動招攬有意拓展海外業務的企業以香港為平台「出海」，他展望「十五五」時期，香港會繼續主動對接國家戰略，與內地攜手開創合作共贏新局面。

 

丘應樺：「內地企業出海專班」強調合作共贏，已匯聚首批夥伴機構

 

　　商務及經濟發展局局長丘應樺於上海出席活動時表示，港府今年成立「內地企業出海專班」，目標是透過調配跨局、跨部門、跨機構、跨界的資源，構建一個高速、有效、前所未有的一站式出海資源平台。

 

　　丘應樺表示，專班特點包括拓展網絡、整合本港遍布全球的網絡。至於投資推廣署、香港貿發局、駐海外經貿辦、駐內地辦事處，亦會助力優秀內地企業有序拓展業務至更多有潛力的市場。

 

　　丘應樺亦指，專班強調合作共贏，目前已匯聚首批支援內地企業出海的夥伴機構，包括不同商會、律師行、銀行等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

