JPEX | JPEX虛擬貨幣詐騙案今日提堂，15名涉案人分8案共控告50條罪

虛擬資產交易平台JPEX案件，警方檢控林作及陳怡等15人，涉嫌串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等共50項控罪，並分開8案處理，今日於東區裁判法院提堂。

8件案件的15名被告包括：鄭雋熹、蕭穎謙、林作、陳穎怡、店務助理區焯基、健身教練趙敬賢、梁綺湘、何紀雯、無業朱家輝、無業鄭智超、學生余孟霖、黃梓健、技術員鄧志沖、看守員鍾彩雲及劉玉恒。

是次警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》起訴；另外警方亦鎖定兩名在逃主腦及一名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追緝3人歸案。

林作等人獲准保釋12月再訊，案件轉介高等法院審理

其中涉案人包括林作和陳怡，以及藝人鄭雋熹，暫時毋須答辯，控方申請轉介高等法院審理，林作等多名被告獲准以5萬至30萬元保釋，期間不得離開香港和接觸證人，並要到警署報到；但控方反對鄭雋熹保釋，他需要繼續還押。

而林作涉及的案件，被指控涉嫌「串謀詐騙」和「欺詐地及罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」，以及其他30多項控罪。控罪指，林作宣稱JPEX已在多個司法管轄區取得牌照，他本人一直從JPEX成功提取資產，並掌握一般人士無法獲得的JPEX相關資訊，並宣稱透過JPEX投資指明的虛擬資產，將可賺取一個指明百分率的回報。

裁判官將案件押後至12月15日再提訊。

撰文：經濟通採訪組

