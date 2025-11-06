房委會：下一期居屋綠、白表比例改「五五開」，居屋首次轉讓日期縮短至十年

房委會資助房屋小組委員會今日（6日）通過一系列措施，鼓勵市民循房屋階梯上進上流。該些措施包括為白表居屋第二市場計劃增加配額及優化安排，以及放寬新推售資助出售單位於公開市場轉讓的限制年期。

（資料圖片）

其中包括，房委會將從下一期「白居二」開始，進一步增加1000個配額至7000個；新增配額的其中一半會撥予40歲以下選擇參加「青年計劃（白居二）」的家庭及一人申請者，餘下五百個則屬一般配額。

而房委會亦會由下一期居者有其屋計劃開始，將綠、白表的配額比例由40:60調升至50:50，同時增加居屋及綠表置居計劃（綠置居）面積較大單位的比例，以鼓勵公共租住房屋租戶購買資助出售單位。

另外，並為鼓勵業主循置業階梯向上流動，小組委員會今日通過，由下一期新推售的居屋及綠置居單位開始，新推售的資助出售單位於公開市場出售限制的年期，將由現時首次轉讓日期起計十五年，縮短至十年。

房委會表示，為防止短期投機活動，房委會於2022年通過收緊居屋和綠置居單位的轉讓限制，把於公開市場在繳付補價後出售單位的限制期限，由首次轉讓日期起計首十年延長至首十五年；因應目前最新市場情況，居屋及綠置居單位在公開市場的成交量持續下降，因此縮短限期。

發出批准信數目將會適量大於「白居二」配額

有關於「白居二」的配額問題，為避免「白居二」配額因個人意願轉變而被浪費，小組委員會通過由下一期「白居二」開始，房委會發出的批准信數目將會適量大於「白居二」配額，讓購買單位的配額得以盡用。房委會會因應相關因素敲定超過配額的比率，並於每期接受申請前公布詳情。

小組委員會亦通過，由「白居二2024」起，任何未能用盡的家庭配額將撥予一人申請者，此安排與一手資助出售單位銷售計劃的做法一致。此外，為讓「白居二2024」的配額得以盡用，房委會會視乎獲批配額的申請者申領購買資格證明書的情況，就未使用的配額按申請者的抽籤先後次序多發出一批批准信。

撰文：經濟通採訪組

