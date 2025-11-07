  • 會員
大灣區跨境直通救護車試行計劃周日擴展至珠海及南沙指定醫院

07/11/2025

　　政府公布「大灣區跨境直通救護車試行計劃」將由本周日（9日）起擴展至珠海市人民醫院和中山大學附屬第一醫院南沙院區。

 

大灣區跨境直通救護車試行計劃周日擴展至珠海及南沙指定醫院

參與演練的珠海跨境救護車經港珠澳大橋前往瑪嘉烈醫院（政府新聞處）

 

　　試行計劃於去年11月30日推出，首階段實行跨境直通救護車由深圳市和澳門特區的指定派送醫院（即香港大學深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院）載送病人到香港的指定公立醫院。截至今年11月初，粵港澳三地已成功轉運17名病人（深圳11名；澳門6名）到香港指定公立醫院接受治療。試行計劃啟動以來，整體運作良好，並會延續一年至明年11月29日。

 

　　醫務衞生局局長盧寵茂表示，隨著粵港澳大灣區城市高度融合，區內居民因生活和工作穿梭不同灣區城市，以「點對點」方式跨境轉運病人的需求日益殷切。試行計劃的擴展將有助提升大灣區的醫療協作，為病人提供更安全、及時和便捷的轉運安排。

 

　　粵港澳三地政府部門會持續檢視現行轉運安排的成效及運作經驗，以病人的醫療需要、安全和利益作首要考慮，並繼續積極推進《施政報告》提出擴展救護車跨境轉運病人安排至雙向轉運的目標，期望可於明年年初實施。

 

撰文：經濟通採訪組

 

