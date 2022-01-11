  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】政府推新輪防疫抗疫基金　幼稚園小學周五或之前停課

11/01/2022

　　行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，由去年12月30日至昨日(10日)，本港錄得354宗新冠病毒確個案，在約40宗本地個案當中，有兩宗至昨日仍未確定感染源頭，包括一名超市理貨員及一名崇光百貨售貨員。

 

（政府新聞網）
 

　　經個案追蹤辦公室追蹤及基因排序後，相信崇光百貨售貨員與一名確診國泰空中服務員相關，因為空中服務員曾到患者家庭在屯門開設的藥房購物。林鄭又指，兼職售貨員的父母及弟弟都染疫，超市理貨員的感染途徑仍未確定，他們一家均無接種疫苗。

 

目前首針接種率達74.7%


　　林鄭指，從個案可見，沒有打針的人病毒量較高，呼籲未打針的市民盡快接種。她稱自從上周公布落實疫苗氣泡，市民打針意欲提升，接種首針的市民明顯上升，目前首針接種率達74.7%，令社會更安心。


　　林鄭續指，昨日接種首針人士近2萬人，打第三針人數更超過2萬人，若接種數目維持到2月24日，接種率提升13%，達87.7%，接近九成。她表示政府要加大打針能力，現時一個月可打130萬劑，比10日前增加30%。


*科興接種年齡降到5至11歲*


　　林鄭又指，新冠疫苗接種計劃將擴展讓5至11歲兒童接種科興疫苗，而接種安排以學校為本，將派出外展隊到學校替學童打針。另外，全港幼稚園、幼兒中心及小學須於本周五(14日)或之前暫停面授課堂，直至農曆新年假期結束。


兩間疫苗接種中心月底重開

 

（政府新聞網）


　　林鄭公布，月底將開放中山紀念公園體育館及界限街體育館作社區接種中心，即屆時全港共有14個社區接種中心。她又指，已要求衞生署開放15間長者健康中心為長者接種疫苗，估計每日可打2000針。勞福局會配合有關工作，有需要可提供到診津貼。


推第5輪防疫抗疫基金


　　林鄭表示將重啟並落實第五輪防疫抗疫基金，支援受防疫措施影響的行業，包括勒令停業的處所、禁止晚市堂食的食肆，以及旅行社。基金目前結餘40多億元，認為有金額可以立即發放，領取津貼的資格會以上一輪基金作為藍本，本周五會公布細節。


洪為民派對賓客遠超餐廳容量


　　港區人大代表洪為民生日派對有214名賓客，她認為是遠超餐廳的容量，食環署會調查餐廳是否符合D類食肆的規定，包括食客要用「安心出行」，以及3分之2食客要打針，相信食環署很快會公佈初步調查結果。她又指，當局亦正調查國泰航空(00293)獲豁免貨機機組人員檢疫之下有否違規，除了是否有機組人員違規外出之外，亦要調查是否有人違規以貨機回港獲豁免檢疫。


　　林鄭又指，難以確保市民百分百遵守防疫規定，舉例指政府在發現首宗社區Omicron感染個案以來，實施的30個封區強檢行動中，無接受檢測的比例有2.2%，因此指責誰是始作俑者，討論是否找代罪羔羊並無意義，政府可以做的是保持警惕，懲罰違規的人。

 

撰文：經濟通採訪組

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,795.44
    -37.10 (-0.113%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,122.50
    -17.56 (-0.424%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,486.16
    -158.30 (-1.252%)
精選預託證券 More
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.696
變動率︰+2.215%
較港股︰+0.71%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.520
變動率︰+2.083%
較港股︰+2.03%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升52.476
變動率︰+1.472%
較港股︰+0.72%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.578
變動率︰+0.340%
較港股︰-0.02%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.020
變動率︰-2.556%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌56.980
變動率︰-3.161%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌195.325
變動率︰-3.419%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.690
變動率︰-5.867%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌36.765
變動率︰-7.556%
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰跌105.790
變動率︰-7.800%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌87.990
變動率︰-10.233%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌39.790
變動率︰-30.498%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 14:22 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 14:22 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

辦公室政治．潘少權

再陷辦公室權鬥！同事惡人先告狀、上司旁觀不表態，打工仔只能以政治手段解决困局？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】7月出口再超預期 惟經濟難言脫困境
人氣文章

時事要聞

首屆直接錄取缺宣傳 聯招新計分 大學彈性收生
DIVA CHANNEL
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：市場淡靜，趙無極版畫、蕭勤油畫轉手難有盈利？忍手價格可能一跌不起？藝術品交給拍賣行和畫廊轉售有甚麼分別？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

不顯老又優雅！示範3個鯊魚夾用法，日、韓、法式風格一次上手
人氣文章

Fashion

凱特皇妃穿起經典條紋衫，散發溫文上流氣質！這簡約時尚單品，不少名人都愛穿！怎樣配搭出時尚感、慵懶風？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？
人氣文章
最新檢疫隔離措施｜周五起海外及台灣抵港檢疫改為「3+4」！同步推安心出行「紅黃碼」！上學上班不受限？一文睇清「黃碼」人士限制進入場所！
人氣文章
我們真的了解COVID 19嗎 ?
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 02:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金