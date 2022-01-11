【新冠肺炎】政府推新輪防疫抗疫基金 幼稚園小學周五或之前停課

行政長官林鄭月娥於行會前記者會表示，由去年12月30日至昨日(10日)，本港錄得354宗新冠病毒確個案，在約40宗本地個案當中，有兩宗至昨日仍未確定感染源頭，包括一名超市理貨員及一名崇光百貨售貨員。

（政府新聞網）

經個案追蹤辦公室追蹤及基因排序後，相信崇光百貨售貨員與一名確診國泰空中服務員相關，因為空中服務員曾到患者家庭在屯門開設的藥房購物。林鄭又指，兼職售貨員的父母及弟弟都染疫，超市理貨員的感染途徑仍未確定，他們一家均無接種疫苗。

目前首針接種率達74.7%



林鄭指，從個案可見，沒有打針的人病毒量較高，呼籲未打針的市民盡快接種。她稱自從上周公布落實疫苗氣泡，市民打針意欲提升，接種首針的市民明顯上升，目前首針接種率達74.7%，令社會更安心。



林鄭續指，昨日接種首針人士近2萬人，打第三針人數更超過2萬人，若接種數目維持到2月24日，接種率提升13%，達87.7%，接近九成。她表示政府要加大打針能力，現時一個月可打130萬劑，比10日前增加30%。



*科興接種年齡降到5至11歲*



林鄭又指，新冠疫苗接種計劃將擴展讓5至11歲兒童接種科興疫苗，而接種安排以學校為本，將派出外展隊到學校替學童打針。另外，全港幼稚園、幼兒中心及小學須於本周五(14日)或之前暫停面授課堂，直至農曆新年假期結束。



兩間疫苗接種中心月底重開

（政府新聞網）



林鄭公布，月底將開放中山紀念公園體育館及界限街體育館作社區接種中心，即屆時全港共有14個社區接種中心。她又指，已要求衞生署開放15間長者健康中心為長者接種疫苗，估計每日可打2000針。勞福局會配合有關工作，有需要可提供到診津貼。



推第5輪防疫抗疫基金



林鄭表示將重啟並落實第五輪防疫抗疫基金，支援受防疫措施影響的行業，包括勒令停業的處所、禁止晚市堂食的食肆，以及旅行社。基金目前結餘40多億元，認為有金額可以立即發放，領取津貼的資格會以上一輪基金作為藍本，本周五會公布細節。



洪為民派對賓客遠超餐廳容量



港區人大代表洪為民生日派對有214名賓客，她認為是遠超餐廳的容量，食環署會調查餐廳是否符合D類食肆的規定，包括食客要用「安心出行」，以及3分之2食客要打針，相信食環署很快會公佈初步調查結果。她又指，當局亦正調查國泰航空(00293)獲豁免貨機機組人員檢疫之下有否違規，除了是否有機組人員違規外出之外，亦要調查是否有人違規以貨機回港獲豁免檢疫。



林鄭又指，難以確保市民百分百遵守防疫規定，舉例指政府在發現首宗社區Omicron感染個案以來，實施的30個封區強檢行動中，無接受檢測的比例有2.2%，因此指責誰是始作俑者，討論是否找代罪羔羊並無意義，政府可以做的是保持警惕，懲罰違規的人。

撰文：經濟通採訪組

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