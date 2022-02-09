【新冠肺炎】本港確診數字首破千宗，再創單日新高

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增1161宗確診，其中8宗為輸入個案，其他都是本地個案。確診個案中大部份屬Omicron變異病毒株，有小部份屬Delta。另有初步確診800宗。確診個案大部份涉家庭群組聚會，亦有家庭主婦、退休人士，主要到商場、街市買餸，呼籲市民減少外出、聚會。

(政府新聞網)

兩名確診長者離逝 一人去年9月打齊兩針



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者時表示，有兩名確診長者離世，包括明愛醫院一名患有長期病患的初步確診73歲男患者，他2月7號因肺部感染入院時需進行急救，惟病人情況持續惡化，於凌晨4時45分離世，他去年9月已打齊兩針，個案會轉交死因裁判官跟進。另一人為明愛76歲男病人，並無打針。



此外，現時有2人情況危殆，其中一人沒打針，另一人去年8月已打齊針；有3人情況嚴重，其中一人8月打齊針，一人1月已打了一針，另一人沒有打針，其餘病人情況穩定。



各區急症室嚴重超出負荷



李立業表示，這兩日確診病人倍增，很多初步陽性患者到急症室，各區急症室嚴重超出負荷，並影響其他緊急救治服務，呼籲輕微病徵不要去急症室，改去私營診所，快速測試呈陽性的市民可找家人或速遞取樣本，勿去急症室。



李立業又指，有大量初陽及等結果的病人，醫院內部隔離設施同社區治療設施已經飽和，將進一步修訂出院條件，無病徵者無須等10日才出院，可14日自我監察。



200患者轉送竹篙灣隔離



李立業表示，目前公立醫院隔離病房和病床使用率達九成，至今已經轉送約200名患者到竹篙灣社區隔離設施，將積極研究如何繼續紓緩病床壓力，包括開放更多竹篙灣隔離設施等。

撰文：經濟通採訪組

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