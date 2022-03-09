【新冠肺炎】林鄭：即日起每日交代抗疫工作 伊院轉為定點醫院

行政長官林鄭月娥周三（9日）出席記者會時有戴上口罩，她宣布為了加強新聞發布工作，周三起除了周二要舉行行會外，由她以及相關局長交代相關抗疫進展，並澄清坊間謠言及提供更加權威的說法，一直維持到戰勝這一波疫情為止。至於每日下午4時半的疫情記者會繼續舉行，由醫管局及衞生防護中心交代最新疫情。周四（10日）會連同保安局局長及發展局局長交代由中央援建社區隔離設施的事宜。



林鄭稱，她主持的記者會暫時決定於每日上午11時進行，指下午4時半的記者會較為技術性，明白市民不想見到特首每日開記招，冀盡快戰勝疫情。她又提到，全民強檢仍在規劃中，但暫時非優先工作，何時啟動要視乎香港疫情發展。



伊院增1500張病床收新冠患者



林鄭表示，特區政府連同醫院管理局採取以下設施，提供約1.6萬新冠病床，包括將伊利沙伯醫院轉為定點收治新冠患者的定點醫院，爭取未來4天將該院不是新冠患者移離醫院；天水圍及北大嶼山醫院400張病床及公立醫院大概一半病床改為接收新冠病人；請內地醫療團隊援助香港，在亞博及北大嶼醫院提供服務；落馬洲臨時醫院爭取於4月投入服務。



支援長者及殘障院舍閉環管理



林鄭又指，為加強支援安老院舍及殘疾院舍，將為部分院舍提供閉環管理，為照顧者提供酒店及專車，並提供足夠防護裝備，並在3月18日前為院舍所有長者接種第一針疫苗。政府將盡快設立長者隔離設施及暫託設施，包括亞洲博覽館、啟德遊輪碼頭及7個體育館，支援無病徵或輕微病徵長者居家隔離，並提供防治重症藥物。



須安排伊院380位病人出院或轉院



醫管局行政總裁高拔陞估算，須安排伊利沙伯醫院380多位病人出院及轉去其他醫院，當中約250人會獲安排轉院，大部分會送往九龍中聯網其他醫院，其餘約130人會陸續出院，估計可以增加1500張接收新冠患者。伊利沙伯醫院的急症室，不會接收緊急病人以外的個案，而會專門接收新冠患者，創傷個案會由其他醫院的創傷中心支援。



抗疫措施是否朝令夕改是見仁見智



林鄭表示，本港疫情百倍增加，若堅持核酸檢查的「金標準」，或未能應付急速改變，抗疫措施需時適時調校、是否朝令夕改是見仁見智。她又指，特區政府一直在抗疫工作負起主體責任，但目前疫情已經「以百倍計」超出特區的應變能力，因此早前已向中央提出一系列請求，中央非常關切香港疫情，並「加力」支援香港。她又形容「香港有難」，多個省市都願意支援，相信來自中央的關懷和行動，可為香港抗疫工作注入很大動力。



全民強檢仍在規劃，暫非優先工作



林鄭表示，全民強制檢測仍在規劃當中，但暫時非優先工作，何時啟動要視乎疫情及何時達致最好效果，亦要細化方案。現時檢測了解疫情已不需要，惟全民檢測另一效果是找出隱性傳播者。若要某一程度限制市民出行，亦會維持必要社會運作，包括保障市民日常生活。現時人手是最大問題，正籌備具體執行人手及物資，一定是對香港疫情有利才做。



被問及會否在3月內推行全民檢測，林鄭指，不會因自己講過一句說話而忽視現實，要視乎疫情發展，不會說一定不會在3月舉行全民檢測。至於會否繼續徵用學校，林鄭稱，不願剝奪學生學習機會，已安排學校提早放暑假，希望復活節（4月20日）後可以戰勝疫情，讓學生恢復面授課堂。



爭拗與病毒共存或清零已無意義



林鄭表示，疫情到現時階段，爭拗政府與病毒共存或清零已無意義，但強調政府不會「躺平」，因為感染個案過多而不採取行動。她強調每條人命都寶貴，會按國家主席習近平的高指標，確保市民生命安全及身體健康。她指多名長者在疫情離世，令人非常難過，在疫情過後，社會應該反思及檢視，如何令長者安全健康生活。



林鄭又指，無法回應現時疫情會否影響行政長官提名期及選舉，相信中央會有重要指示及看法。

撰文：經濟通採訪組

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