【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施 讓市民安心渡過隔離期

行政長官林鄭月娥表示，第五波疫情個案數以百倍增加，政府採取分流處理，以及增加隔離設施去應對，過去只有約3700個隔離單位，但現時從5個途徑增加社區隔離設施，當局已物色9幅土地興建隔離設施、使用未入伙的新建公屋、租用酒店、借用過渡性房屋項目，隔離設施，落成後可提供7萬個單位或床位，比第五波疫情前的能力增加20倍。

(資料圖片)



林鄭續指，無論安排市民入住隔離設施、支援家居隔離的市民，或照顧隔離市民的安排，都有完善和改進空間，當局會不斷努力，希望市民可以安心渡過隔離期。她又表示，市民平均在隔離設施入住5日就可以離開，希望市民配合當局工作，減低病毒傳播風險。



林鄭早前表示，見記者時不戴口罩，是要讓市民感受她的情緒，但由周三（9日）起見記者時都有戴上口罩，她回應指是經風險評估後作出的決定，又預告周五（11日）的記者會，將會與負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權，交代疫苗接種工作。她表示目前是香港抗擊疫情關鍵時刻，如果現在取消航空熔斷等措施，會影響香港公共健康系統，政府有計劃在第五波疫情受控及完成全民檢測後，讓內地或國外人士得以來往香港。



隔離設施本月陸續啟用 月內提供2萬床位



發展局局長黃偉綸表示，位於青衣及新田的社區隔離措施已經投入服務，大約提供約6800個床位，未來一周也有3個項目陸續投入服務，分別位於粉嶺馬適路、港珠澳大橋人工島及洪水橋，下星期則有潭尾竣工，相信本月內合共可提供2萬個床位。另外竹篙灣及啟德前跑道區的隔離設施，預計可在5月投入服務。



黃偉綸指，8個社區隔離設施高峰期共有1.5萬個工人開工，香港及內地工人各佔一半，他再次感謝中央全力支持本港興建隔離設施。



隔離令具法律效力 市民無權選擇入住與否

（建築署圖片）



保安局公布，目前23個社區隔離設施，共提供1.88萬個房間或床位，整體入住率超過四成。保安局長鄧炳強表示，消防處至3月6日起推出專線，讓有自理能力的輕症患者直接聯絡當局入住隔離設施，反應良好，至今收到1.9萬個訊息，但超過一半訊息未有提供完整資料，或並非要求入住隔離設施，撇除未符合條件或其他原因的求助個案，目前超過1700宗個案已安排入住隔離設施，另有約300宗正在處理。當局已將專線資料翻譯成各國語言，方便外籍傭工及其他少數族裔市民，亦透過勞工處與領事館、非政府機構，中介公司等，安排染疫外傭盡快入住隔離設施。



鄧炳強續指，沒有病徵、有自理能力才適合進入社區隔離設施，有部分人士希望選擇入住的地方，但在抗疫下不能作有關處理，所以連同將會送入設施的人士，只有近2000人會送到社區隔離設施。他表示，只要當局發出隔離令，有關人士基本上便要進入社區隔離設施，不能拒絕，當局日後會切實執行，冀令患者可以隔離，以及保護其身邊人士。



周三發出警示合適 市民不同反應可理解



林鄭表示，周三發出的緊急警示系統，在2020年經立法會批准建立，讓政府在緊急情況下實時公布信息，一改以往只能靠短訊發放的做法，以往用短訊，估計要4小時才能送到，而且做法其他城市也有，如美國、日本。



林鄭續指，周三發出警示是合適應用，因為伊利沙伯醫院為九龍中龍頭醫院，強調現時處於公共衞生的緊急狀態，而且第一次使用社會有不同反應，留意到有市民認同做法，認為緊急警示系統是城市管理手段，日後若有其他緊急事項，都會以此向全社會作警示。她又指，不知道手機上的緊急警示功能，能否關閉，但不希望市民會關上，因刻意關閉後，全人類都收到信息時，就收不到信息。

撰文：經濟通採訪組

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