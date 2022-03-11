  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】林鄭：本港約九成死者無打針　要推廣接種保護老幼

11/03/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，本港約90%新冠肺炎死者並無接種疫苗，強調接種疫苗可以拯救生命，又形容接種疫苗是走出疫境的必要條件。她強調，政府不遺餘力推動疫苗接種計劃，重提曾聯同商界送車、送樓提供誘因，加上「較硬兼施」推出疫苗通行證，強調本港疫苗接種一度不錯，有成效但不足夠，形容要急起直追。

 


　　林鄭指，第四波疫情減退後，市民接種意慾降低，特別不少長者並無接種疫苗，或只接種了一劑疫苗。她示，現時有30萬名70歲以上長者打針，約26萬名3至11歲小童未接種疫苗，希望復活節後可回校上課，強調未來會重點推動長者和小童接種疫苗，又呼籲長者的家人支持他們打針。


第二針接種率要推高至九成


　　公務員事務局局長聶德權表示，目前本港共接種1380萬劑疫苗，六成接種復必泰，四成接種科興。至今637萬名市民已接種第一劑疫苗，佔總人口90.8%；534萬名市民已接種第二劑疫苗，佔總人口約79.2%；215萬名市民已接種第三劑疫苗，佔總人口約50%。


　　聶德權表示，要將第二針疫苗接種率推高至90%，政府將在4月30日實施第二階段疫苗通行證，希望再推高接種率。過去兩周招募醫護增加人手，由原本5間增至16間醫療機構組織參與，包括醫護界、衞生署動員720名醫療人員參與，很多來自私營，稍後將提供上門替家居長者接種疫苗服務，以推高疫苗接種率。


逾五成院友已接種疫苗


　　截至周四（10日），全港1096間院舍中，逾970間已合共為近4萬名院友已接種疫苗，接種率約52%。勞工及福利局局長羅致光表示，保護院舍最重要工具是接種疫苗，去年底試行疫苗接種計劃，有兩成市民反對院舍家屬接受評估是否適合接種疫苗，三成市民反對適合打針的院舍家屬接種疫苗，目前仍有一成人反對院舍家屬接種疫苗，呼籲他們回心轉意。


期望於院舍推閉環式管理

 


　　羅致光又透露，將向立法會提出修例，提高院舍人均面積，又期望可以有80%至90%院舍，做到閉環式管理，只要有方法令員工不用回家，政府會在政策上支持，例如幫助院舍建臨時設施，包括改裝貨櫃，相信本周會有十多個安裝在院舍，亦有院舍安排賓館讓員工入住，政府亦物色原本用作其他隔離用途的酒店，改為院舍員工閉環設施。


社距措施仍然是抗疫重要手段


　　林鄭表示，社交距離措施仍然是抗疫重要手段，並非當疫苗接種率去到一定水平，便不用社交距離措施，強調要作綜合考慮。她又指，疫情目前是否處於平台期、上升期或下降期，仍然言之尚早。她又指，今次疫情已超出特區政府的處理能力，強調無足夠人手、隔離設施和病床，政府調整政策和策略，是盡可能為香港處理這個情況，去保障市民安全健康。她又表明，不放寬入境措施，是不希望增加對醫療系統壓力的風險。


全民檢測需大量人手 要在合適時機


　　對於政府擬押後推行全民檢測，被問到會否擔心引致「狼來了」，林鄭表示，全民檢測需要動用大量人手，過去認為圍封強檢等較合適，又表示目前在內地源源不斷支持下，要在合適時機、做好方案細化工作後，才進行全民檢測。


　　林鄭又強調，並非政府引起市民恐慌，指政府當時亦有進行澄清；又預告周六（12日）的記者會將交代物資供應，強調市民毋須搶購物資。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,774.41
    -58.13 (-0.177%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,122.47
    -17.59 (-0.425%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,493.93
    -150.53 (-1.190%)
精選預託證券 More
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.676
變動率︰+1.672%
較港股︰+0.16%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.502
變動率︰+1.571%
較港股︰+1.51%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升52.508
變動率︰+1.548%
較港股︰+0.78%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.553
變動率︰+0.136%
較港股︰-0.23%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.110
變動率︰-2.191%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌197.620
變動率︰-2.284%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌57.080
變動率︰-2.991%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.670
變動率︰-6.378%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌36.750
變動率︰-7.594%
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰跌105.290
變動率︰-8.236%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌87.680
變動率︰-10.549%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌40.280
變動率︰-29.642%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 18:05 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 18:05 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

香港故宮｜千古名作《洛神賦圖》、《行書摹蘭亭序帖》亮相特別展覽！15件國寶級文物展出1個月，錯過咗要等3年！ 6
人氣文章

娛樂情報

被賤嘴KOL人身攻擊似「毒男」 岑珈其高EQ回應︰樣衰我改唔到
人氣文章

形象UP！．藍婷

藍色代表冷靜？紅色代表熱情？粉紅色代表溫柔？衣著色彩發放訊息是實是虛？
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒

藝術品和畫作該怎麼布置？設計師推介從玄關和書櫃入手，悄悄的為家裏添上文藝氣息
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

一方面出軌進行危險性行為，一方面說要「保護」太太？歪理與道理，是分不清，還是不想正視？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

細數Top Gun中的經典腕錶！除了Porsche Design和IWC，還有哪些型格黑色軍錶選擇？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
有無你份？4個缺乏維他命B高危群組！邊兩款維他命B抗疲勞、焦慮最得？營養師建議邊款維他命B雜補充劑？
人氣文章
迎接百歲人生，你準備好嗎？關注需要身心靈支援的「黃金一代」、「三文治世代」
人氣文章
夏天出汗易爆熱痱，處理不當變濕疹？皮膚科醫生：衣著宜鬆身；中醫教飲這款常見飲品
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金