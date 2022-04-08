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【新冠肺炎】林鄭籲全民快測　60歲以上合資格者今起可打第四針

08/04/2022

　　行政長官林鄭月娥表示，當局發起一連3天全民進行快速檢測行動，希望堵截新冠病毒傳播鏈，呼籲市民如已使用所有的檢測包，可到18區的流動站領取服務包，截至昨日（7日），增補點已取11萬套快測劑。她希望全民快速檢測可以盡早找到感染者，安排治療、隔離和支援，讓政府更好掌握社區感染情況，計劃下一階段工作。

 


（政府新聞網）


網上系統下周四起更新，可預約打第四針

　　衞生署轄下的聯合科學委員會建議，60歲以上人士接種3劑新冠疫苗後至少3個月，可接種第四劑疫苗。公務員事務局長聶德權表示，即日起合資格人士可在疫苗接種中心或公立醫院接種站，領取即日籌打第四針，而網上預約系統就會下周四更新，讓合資格人士預約打第四針。他估計，大約有19萬人符合資格，呼籲他們盡早打針。


　　聶德權又指，目前本港每日最多可以打10萬針，但過去7天，平均每日只打了3.4萬針，形容情況是「嚴重的針等人」，因此長者不用擔心領取即日籌後要排隊輪候。　

 


第五波逾七成死者無打針

　　食物及衞生局局長陳肇始表示，已接種疫苗的新冠患者死亡率較低，第五波逾七成死者無打針，又指新冠死者九成屬60歲以上的長者，故專家建議高風險60歲或以上的長者接種第四針，又不反對康復者在康復後不少於28日內，因個人需要如升學等因素接種第四針。

　　陳肇始稱，現時全民最少要打三針新冠疫苗，暫未建議全民接種第四劑。


（政府新聞網）

 

兩款疫苗都有效減低死亡率

　　陳肇始表示，打三針不論哪一款，都有效減低住院率、死亡率，嚴重疾病及併發症，以住院率計，危殆嚴重病人有59%無打針、23%打一針、15%打兩針、3%打三針。專家建議60歲曾打三針人士，相隔3個月後可打第四針，兩種疫苗都可以，同樣原則適合60歲以上曾感染人士。

院舍接種率達六成做到階段性成果

　　聶德權表示，院舍接種疫苗在第一階段達成，外展接種團隊完成為1100間安老院舍發殘疾人士完成第一針，做到疫苗全覆蓋階段性成果。現時安排外展接種團隊或註冊到診醫生在本月15日前，為全港院舍安排不少於兩次外展服務，為已確診或已康復院友打第一針，合適院友就打第二及第三針疫苗。


　　聶德權又指，截至4月4日，本港逾4萬名院友獲醫護團隊或註冊到診醫生接種新冠疫苗，或到社區中心打針，接種率有60%。

 


（政府新聞網）


4月底推到戶接種服務為有需要者打科興

　　聶德權表示，港府將於4月底推全港到戶接種，為70歲以上長者或殘疾人士上門接種科興疫苗。另外透過社區團體組織收集服務需求，為有需要人士接種疫苗。上月底開始，在圍封強檢大廈的市民提供上門接種服務，由3月30日至4月7日，當局已為6座大廈中共19名居民接種疫苗，當中16名屬65歲至98歲長者，其中一位是合資格人士的同住人士，另有3位屬殘疾人士；另有9名人士已預約，但因早前確診而未能接種。

 

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