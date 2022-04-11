  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】中小幼院19日起分階級恢復面授　師生須每日快測

11/04/2022

　　教育局局長楊潤雄表示，中學可於文憑試後（5月3日）自行決定如何分階段復課，最遲5月10日要恢復全部級別半天面授；小學最早4月19日分階段恢復半天面授課，暫未能恢復級別可繼續網課，最遲5月3日須恢復面授課。

 

（政府新聞處圖片


　　楊潤雄指，幼稚園分3階段復課，三分之一、約一級的學生在5月3日回校上面授課，餘下三分之二學生在5月10日復課，全校於5月16日開始復課。特殊學校、提供非本地課程學校包括國際學校亦會跟上述安排。


出現零星個案的學校可繼續上課


　　楊潤雄表示，將於5月下旬檢視每日決測安排，出現零星個案的學校可繼續上課，但當全校陽性個案在5%以上，衞生防護中心會調查，研究是否作出停課決定。除了持醫生證明書，所有教職員及訪客都要打首針先可以入學校。


復課後教職員及學生須每日快測

 

 


（政府新聞網）


　　行政長官林鄭月娥表示，復課後所有教職員及學生每天進行快速測試，政府會為學校提供1000萬套快速測試套裝。


　　林鄭又指，學校在復課後要求學生與教職員做好個人防護措施，包括戴好口罩、量度體溫、保持社交距離；教職員受制於疫苗通行證，學生不受限。林鄭又提醒學校要做好通風系統及消毒，呼籲學生要打針，目前12至19歲學生中學生打首針達97%，打兩針達78%。3至11歲學童打針情況不理想，打首針有62%，打兩針達28%。


3個指標會緊急介入調查


　　衞生署署長林文健醫生指，教職員及學生需每日進行快速測試，一旦出現陽性有兩個渠道處理，第一可透過網上檢測平台申報，第二學校聚合所有師生呈陽性比率，透過衞生防護中心特別網上平台作呈報，即使無個案仍要申報，收到個案反會分析，透過以上平台可掌握個別人士陽性資料，有無風險等。


　　林文健又指，3個指標會緊急介入調查：第一，學校出現5%陽性會介入調查；第二，個別班房有10%以上陽性亦會介入調查；第三，如果陽性學生有重症或死亡風險均會介入調查。


本周內公布放寬社距措施


　　林鄭表示，3月11日公布抗疫路線圖，其中復課是一個部分，另一部分是放寬社交距離措施，當本港疫情無出現反彈，而且持續下降趨勢，會分三階段放寬社交距離措施，本周內會公布有關安排。首階段放寬社交距離措施由本月21日開始，每次放寬都會有風險，將審慎研究風險，呼籲市民謹守個人衞生，配合打針。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,774.41
    -58.13 (-0.177%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,122.47
    -17.59 (-0.425%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,493.93
    -150.53 (-1.190%)
精選預託證券 More
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.676
變動率︰+1.672%
較港股︰+0.16%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.503
變動率︰+1.571%
較港股︰+1.54%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升52.514
變動率︰+1.548%
較港股︰+0.79%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.555
變動率︰+0.136%
較港股︰-0.22%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.110
變動率︰-2.191%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌197.620
變動率︰-2.284%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌57.080
變動率︰-2.991%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.670
變動率︰-6.378%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌36.750
變動率︰-7.594%
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰跌105.290
變動率︰-8.236%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌87.680
變動率︰-10.549%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌40.280
變動率︰-29.642%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 18:05 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 18:05 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

消費券2022｜精選8大酒店Staycation優惠！千禧新世界推買一送一！Trip.com限時搶馬哥孛羅、奕居優惠！用邊個支付平台訂指定酒店最高減$500？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

ALL IS WELL無衰退
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美就業爆棚 英央行升息
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「踩雷不是意外，只是我們一直當局者迷」無法聽進去的勸告，最終劃成一道道愛的傷痕
人氣文章

酒意人生．梁淑意

紅酒愈陳年愈優雅美味？經得起考驗的上乘紅酒，要看年份、釀製技術、陳放環境
人氣文章

Art & Living

4齣燒腦、懸疑、驚悚劇集／電影，讓你瞪大雙眼，不忍直視那反轉的劇情和結局！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？
人氣文章
左側肩膀痛恐患心臟病？如何分辨是勞損還是心臟問題？中醫：壓榨疼痛要留神！ 新文章
人氣文章
一曬太陽就出紅疹、痕癢、起水泡？皮膚科醫生：光敏感作怪！可以點紓緩？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金