【通關在望】李家超：粵深支持「逆向隔離」建議 設專班推進落實

行政長官李家超周四（1日）上午與廣東省領導視像開會，討論兩地通關等議題。他下午召開記者會表示，周四會議充實，達到多項成果，兩地會成立13個專班進行「對接」，包括防疫通關、北部都會區、南沙發展、創科、青年就業實習等議題。至於「逆向隔離」方面，雙方同意成立專班，港方專班由政務司司長陳國基帶領。另外，又會加強深港合作，現有基礎上重整成19個專班，香港亦會支持和配合前海「先行先試」，努力促進港深兩地基建等軟硬件發展等。

（Tony攝）



內地同意「逆隔離」 考慮以河套區設施做試點



李家超指，港方在會上提出「逆向隔離」方面，即港人返回內地，可以先在港的設施進行隔離，然後以密封方式進入內地，以取代現時在內地的7天酒店隔離，相信會以河套「方艙醫院」作為試點，強調必須獲雙方同意。



政務司司長陳國基表示，「逆向隔離」政策獲得廣東省政府及深圳市政府支持，由於是新安排，細節需商量、落實，同意開設專班討論，港方由他負責，亦包括保安局局長，醫衞局局長，深圳方面亦包括當地領導人，將盡快向大家公布。



未有其他方法滿足內地「7＋3」要求



被問到是否放棄爭取與內地「免檢疫通關」時，李家超指，已經提出所有可行方案，目前未有其他方法，可以滿足內地「7＋3」的要求。他又指，本港確診數字高企，平均達8000至1萬宗，影響本港醫療系統，因此要將確診數字減少。

撰文：經濟通採訪組





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