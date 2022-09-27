  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【新冠肺炎】李家超：「0+3」社會反應正面　仍與深圳商討「逆隔離」

27/09/2022

　　行政長官李家超表示，周一（26日）首日實施「0+3」，社會反應正面，新安排下機場運作、公共交通工具大致運作暢順，不少居民返港，有久別重逢的喜悅，希望新措施能帶動社會活動「動起來」，香港經濟逐步增長。

 


　　李家超表示，取消檢疫酒店是較大的改動，有很多不肯定因素，警惕有人不守規矩，否則難放寬，如超過40人違反「紅碼」規定；對於強檢公告，過去兩個月，不遵守亦有8至9%；周末期間執行檢測令，亦找到逾千人違反；一些失德打針紙有2萬多張，亦有人上載假快測結果，他期望每人都遵守新規例，一同留意局勢，譴責違規人士。


冀「0+3」擴大民生及經濟活動


　　李家超期望，「0+3」擴大民生及經濟活動，整個社會及經濟「動起來」，其中航空、交通或即時受惠，其他行業或要等一段時間。他又強調，整個社會要正面看待「0+3」政策，現時只實施一日，之後國際展覽、商務客陸續前來香港，會帶動整體經濟活動。他指如管控反彈方面能控制，會按實際情況給予空間予其他活動。


隔離設施處理要視乎疫情變化


　　消息指，府將會重新檢視所有可用作隔離或治療的社區隔離設施，探討哪些項目有潛質作過渡性房屋。李家超回應指，政府剛推出「0+3」措施，要考慮疫情是否因新改動而出現反彈，因此隔離設施的處理要視乎疫情變化，會按實際情況和數據決定，將於《施政報告》詳細交代房屋政策。


仍與深圳商討「逆隔離」

 

（資料圖片）


　　內地通關方面，李家超指香港有責任與深圳管控疫情，至於「逆隔離」仍是有商量的，但要視乎是否就深圳當局檢疫要求達成共識，最重要是返回內地的香港市民遵守國內「7+3」要求，冀有標準不會令深圳疫情出現風險，暫時是樂觀的。


嚴肅追究虐兒責任 會加強巡查


　　保良局嬰兒組發生懷疑虐兒事件，有員工涉粗暴對待最少6名幼童。李家超表示，會嚴肅並追究責任，正修訂法律，會加強巡查，並要求勞福局強化抽查、監管能力。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

77.900

異動股

00700

騰訊控股

280.800

異動股

01797

新東方在綫

29.450

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.900
  • 00700 騰訊控股
  • 280.800
  • 01797 新東方在綫
  • 29.450
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 103.500
  • 02269 藥明生物
  • 48.900
股份推介
  • 00973 L'OCCITANE
  • 24.650
  • 目標︰$27.80
  • 00291 華潤啤酒
  • 55.600
  • 目標︰$60.50
  • 01138 中遠海能
  • 7.330
  • 目標︰$8.50
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$58.00
  • 00267 中信股份
  • 7.490
  • 目標︰$8.45
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 280.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 77.900
  • 00388 香港交易所
  • 280.800
  • 00005 滙豐控股
  • 42.450
  • 00001 長和
  • 45.250
報章貼士
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 11.320
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 224.800
  • 目標︰$228.60
  • 01997 九龍倉置業
  • 36.450
  • 目標︰$43.80
熱炒概念股
即時重點新聞

27/09/2022 12:54  【新冠疫苗】安心出行更新同行者疫苗通，可加入15歲或以下者等

27/09/2022 12:16  【截收意向】皇后大道西項目至少收19份意向，包括中海外英皇等

27/09/2022 10:07  【施政前瞻】李家超：隔離設施處理要看數據，施政報告將詳細交代

27/09/2022 09:42  【新冠肺炎】李家超:「0+3」社會反應正面，料經濟逐步增長

27/09/2022 10:10  【俄烏開戰】稜鏡門主角斯諾登加入俄羅斯籍，強調不在徵召之列

27/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒２９億元，買藥明沽中海油

27/09/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】瑞信升國泰至１１元；高盛降阿里健康京東健康目標

23/09/2022 17:48  《嚟緊炒Ｄ乜》領展中標安達臣地皮有利長遠發展，可作中長線部署

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】英鎊恐仍高估　留意樓市及罷工潮
人氣文章

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】李家超：「0+3」社會反應正面　仍與深圳商討「逆隔離」
人氣文章

新聞>財經熱話

油價創年內新低惟大行未看淡　中海油息高兼持續回購可博反彈？
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】英鎊恐仍高估　留意樓市及罷工潮
人氣文章

娛樂情報

50場舞台劇《最後禮物》圓滿落幕 黃子華有意拍成電影
人氣文章

市場最熱點

李偉傑：十一期間限定個股推介　 啤酒旺季有望延長？啤酒股點揀好？
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Bryanboy當上新季刊雜誌《The Perfect Magazine》主編，是KOL現象衰落先兆？
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：Andy Warhol 的Queen Elizabeth II 成同類型版畫，歷史最高成交！同場加映：日本藝術家LY、六角彩子與山本麻由香的近期走向！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

新加坡名廚創意法國菜！像糖果的鱒魚、北海道帶子「餃子」、印度版焗蟹蓋、星洲黑胡椒配澳洲KIWAMI和牛，8道菜Tasting Menu驚喜滿滿
健康好人生 Health Channel
人氣文章
年輕人未老已老花？長期近看手機，隨時引發睫狀肌肉抽筋，影響對焦
人氣文章
世界認知障礙症日│「腦退化」趨年輕化！5項初期跡象，中2項屬高危？李佳芯執導微電影關注腦退化症！
人氣文章
消委會｜政府擬明年初禁CBD產品！三分一本地CBD樣本曾被檢出THC？火麻仁都關大麻事？立法規管後該點處置手上CBD產品？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2022 16:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2022 16:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/09/2022 16:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS27/09/2022
【FOCUS】英鎊恐仍高估　留意樓市及罷工潮
人氣文章香港要聞27/09/2022
【新冠肺炎】李家超：「0+3」社會反應正面　仍與深圳商討「逆隔離」
人氣文章財經熱話27/09/2022
油價創年內新低惟大行未看淡　中海油息高兼持續回購可博反彈？
人氣文章財經熱話27/09/2022
【美股入熊】美國經濟勢必衰退？鑑古知今　預測美股後市
人氣文章財經熱話27/09/2022
《午市前瞻》專家料恒指反覆尋底 理想汽車最理想
人氣文章大行報告27/09/2022
【大行炒D乜】瑞信升國泰至11元　高盛降阿里健康京東健康目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金