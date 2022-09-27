【新冠肺炎】李家超：「0+3」社會反應正面 仍與深圳商討「逆隔離」

行政長官李家超表示，周一（26日）首日實施「0+3」，社會反應正面，新安排下機場運作、公共交通工具大致運作暢順，不少居民返港，有久別重逢的喜悅，希望新措施能帶動社會活動「動起來」，香港經濟逐步增長。



李家超表示，取消檢疫酒店是較大的改動，有很多不肯定因素，警惕有人不守規矩，否則難放寬，如超過40人違反「紅碼」規定；對於強檢公告，過去兩個月，不遵守亦有8至9%；周末期間執行檢測令，亦找到逾千人違反；一些失德打針紙有2萬多張，亦有人上載假快測結果，他期望每人都遵守新規例，一同留意局勢，譴責違規人士。



冀「0+3」擴大民生及經濟活動



李家超期望，「0+3」擴大民生及經濟活動，整個社會及經濟「動起來」，其中航空、交通或即時受惠，其他行業或要等一段時間。他又強調，整個社會要正面看待「0+3」政策，現時只實施一日，之後國際展覽、商務客陸續前來香港，會帶動整體經濟活動。他指如管控反彈方面能控制，會按實際情況給予空間予其他活動。



隔離設施處理要視乎疫情變化



消息指，府將會重新檢視所有可用作隔離或治療的社區隔離設施，探討哪些項目有潛質作過渡性房屋。李家超回應指，政府剛推出「0+3」措施，要考慮疫情是否因新改動而出現反彈，因此隔離設施的處理要視乎疫情變化，會按實際情況和數據決定，將於《施政報告》詳細交代房屋政策。



仍與深圳商討「逆隔離」

（資料圖片）



內地通關方面，李家超指香港有責任與深圳管控疫情，至於「逆隔離」仍是有商量的，但要視乎是否就深圳當局檢疫要求達成共識，最重要是返回內地的香港市民遵守國內「7+3」要求，冀有標準不會令深圳疫情出現風險，暫時是樂觀的。



嚴肅追究虐兒責任 會加強巡查



保良局嬰兒組發生懷疑虐兒事件，有員工涉粗暴對待最少6名幼童。李家超表示，會嚴肅並追究責任，正修訂法律，會加強巡查，並要求勞福局強化抽查、監管能力。

撰文：經濟通採訪組

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