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【施政前瞻】測量師學會倡放寬祖堂地出售門檻　精簡土地審核程序

11/10/2022

　　香港測量師學會發表新一份《施政報告》建議。當中土地政策包括調整新建停車場總樓面面積豁免安排；精簡土地發展審核程序；靈活運用祖堂地等空置土地；重新檢視特惠補償利息；為「明日大嶼」及「北都區」大型發展項目制定策略。

 

（Rex攝）


　　房屋政策方面，倡盡快增加房屋供應，如增加公屋或過渡性房屋樓層。建屋政策方面，包括加快完成配套基礎設施建設及工地平整工程；推動業界使用「組裝合成」建築法政策。其他則為推廣建造業數碼化，以及培養人才。


　　在精簡發展審核方面，學會建議，所有參與發展項目的其他技術部門應嚴格遵守向屋宇署、地政總署及規劃署回饋意見時間承諾，否則將獲視為不反對。


　　學會會長趙錦權指出，據其所知政府已開始研究「祖堂地」收地工作，但仍有法規工作要做。學會土地政策小組主席劉振江則指，政府在新界大規模換地及收地工程已在進行當中，但其中有零碎祖堂地問題，因此存在處理逼切性，而問題亦困擾本港多年，除業權整合，以及司理出缺問題，政府或可考慮以行政手段處理。


　　被問及放寬「祖堂地」出售限制門檻與政府採用土地收回條例分別，他指出，現時在本港新發展區內，有小型祖堂地夾雜，影響政府大型土地換地工作，若祖堂以較高價錢售予私人發展商，耗時亦較政府工作為短，將有效利用土地，以及私人發展得以順利展開。

 

測量師學會：現為適當時候審視樓市減辣

 

（資料圖片）

 

　　本港樓市有下調趨勢，為吸引人才，可考慮為非本地居民置業提供公平優惠。學會土地政策小組主席劉振江則指出，現為審視「辣招」減辣適當時候。


　　對於近日有製冰廠等廠房土地因為於新發展區內而面臨收地，趙錦權回應指，政府規劃過程「提速提效」，但需研究棕地上營運者數字，如何影響本地工業，應覓好地方協助其再發展，否則會引起不同持分者意見。他亦提及，政府規劃應儘量透明，包括公布實施時間或程序。


　　至於學會早前建議將樓齡達60年或以上的舊樓，以及「三無大廈」的強拍申請門檻由現時80%降至66%，藉此加快收樓及重建流程。他預料發展局會於年底前有所答覆。他亦冀司法界增加人手，加快土地發展申請進度，小業主亦會從而獲得合理補償。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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