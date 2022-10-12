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【施政前瞻】仲量聯行：港樓或重演99年下行周期　倡全面撤辣

12/10/2022

　　仲量聯行香港主席曾煥平表示，樓市剛踏入跌市，未來逆市料將持續。儘管樓價不會斷崖式下滑，但在加息、全球及區域經濟疲弱及地緣政治局勢等多項因素影響下，香港樓市很大機會重演1999至2003年期間每年下跌10%的漫長下行周期，建議特首李家超在下周公布其首份施政報告時宣布，即時撤銷所有針對樓市的逆周期措施。


促撤懲罰性印花稅 以免負資產問題重現


　　仲量聯行指出，今年首9個月，平均每月僅4100宗住宅買賣交投，較2013年政府推出雙倍印花稅後平均每月僅4200宗成交的低位更少。該行的中小型住宅樓價指數顯示樓價於同期已下跌逾7%，預期全年將跌10%。


　　曾煥平認為，若樓價跌勢加劇，發展商投地將更保守，對政府賣地收入將受影響。政府現應開始考慮撤走懲罰性印花稅，以避免負資產個案再次成為香港的社會問題，強調近6-7年承造高成數按揭「上車」的年輕人技術上現時或已墮進負資產行列，希望政府不要忽視他們。額外印花稅（SSD）亦需要調整，買家出售獲利才需要繳交，避免蝕讓賣樓的業主要蒙受雙重損失。


取消買家印花稅 有助搶人才


　　曾煥平又建議，政府應撤銷買家印花稅（BSD），避免發展商因息口上升及要繳付買家印花稅而放慢舊樓重建步伐。同時，非本地買家在港置業現需要支付30%的印花稅，水平與新加坡相若，但本港近年人才流失嚴重，建議政府應從「搶人才」角度作前膽性部署，撤銷BSD以鼓勵海外和內地人才在港置業。他稱，在加息周期下，銀行定存回報都接近4厘，認為現時買樓的都是用家，當局無需擔心港樓再被投機炒賣。


　　豪宅市場方面，今年首9個月平均每季僅錄得500宗2000萬元以上的豪宅成交，較去年平均每季的1100宗大減55%，也較過去五年平均每季的成交宗數少約40%。曾煥平指出，2000萬元以上的豪宅跌價幅度或最為明顯，建議當局取消大價樓的按揭成數上限，讓銀行通過壓力測試自行決定批出多少成數的按揭。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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