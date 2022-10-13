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【施政前瞻】莊太量倡全面「撤辣」　仿星洲組屋助港人上車

13/10/2022

　　行政長官李家超將於下周三（19日）發表任內首份《施政報告》，隨著近年本港樓價持續回落，坊間對「撤辣」的聲音日益高漲。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》專訪時表示，「辣招」令本港樓市發展不正常，令樓價「應跌時不跌，不應升時卻急升」；強調現時辣招鎖住業主不敢輕率賣樓，預計撤辣後會令更多業主離場觀望，反而令樓市調整得更快，待樓價回調到某階段時資金會再新入市。他建議，政府應全面撤銷所有壓抑樓市的措施，待樓價再度進入上行周期時，才重新考慮「加辣」。

 

（資料圖片）


將公私營房屋比例調整至90:10


　　莊太量表示，儘管當前樓價再跌兩成，仍有很多香港人負擔不到私樓。他建議，香港可以仿效新加坡的模式，將公私營房屋比例由現時的70:30進一步調整至90:10，而大部分公營房屋應轉租為售。他解釋，現時本港有樓與無樓人士各佔50%，即「一半人想樓價升，一半人想重新洗牌」，令整個社會氛圍趨於不穩。如果大多港人「買得起樓」，會加深對香港的感情，大家都希望香港發展得更好。


　　他又以新加坡為例，土地面積較香港小，但當地的組屋大多都過千呎，而香港的居屋最大都只是800多呎，建議政府應就土地政策進行徹底改革，大幅提升出售公營房屋的面積，而售價毋須與市價掛勾。此外，他又建議輸入外地勞工以降低建築成本。他坦言，私營房屋比例降至一成的確會令政府賣地收入銳減，當局要想辦法彌補相關損失，但往後將毋須擔心私樓市場升跌所衍生的民生問題。


造地並非今次報告重點 過往創科模式不奏效


（資料圖片）


　　莊太量指出，上屆政府提出的「北部都會區」及「明日大嶼」願景的大致發展方向和時間表早已擬定，本次施政報告未必會提出更多具體措施，新屆政府應推出異於前朝的新規劃。他又稱，現時本港樓市向下，政府未必有太大誘因加快兩個願景的推展速度，認為若樓價不是問題，民生住屋就能解決，過往透過「多造地來壓抑樓價」的路向並非今次報告重點，預料會在強化北區和前海聯動上多加著墨。


　　北部都會區主張以創新科技為新的經濟引擎，將香港規劃成「南金融，北創科」的「雙重心布局」。莊太量指出，創科是一種政策，而非只規劃某個地方發展創科，政府也已興建數碼港和科技園，反問「為何該兩個園區過去發揮不到發展創科的作用呢？再在北區建設新的創科園區又有何不同呢？」他指出，香港過去未曾有創科帶動經濟的往績，現時數碼港和科學園許多小型創科公司往往未能形成產業，相信創科政策的改變較土地規劃更為重要，建議可以在個別園區內集中發展單一領域，才能以規模優勢實現創科產業化。


　　他說，過去數十年證明了政府撥出土地和資金培育本地小微公司的模式，對發展創科並無太大幫助，建議可在北區劃出個別地皮，用於引入如meta、Apple、Google等跨國巨擘；又或者複製深圳模式，集中發展一至兩家如騰訊(00700)的大型企業，但在選擇那個產業時要考慮市場大小、人才供應等情況。他認為，香港有條件和優勢發展生物科技，但本地大學和醫學院目前有不少研究都止步於科研階段，要將科研轉變成日常使用的產品仍有漫長的路要走，重申政策應集中協助它們形成產業。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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