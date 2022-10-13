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【施政前瞻】莊太量:毋須推政策搶人才　勞動人口降非移民潮所致

13/10/2022

　　行政長官李家超早前預告將於下周發表的《施政報告》提及「搶人才」政策。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》專訪時表示，過往透過「優才計劃」吸引了例如鋼琴家郎朗等人才取得香港永久居民身份，但他們大多都不會在港發展事業。香港稅率已經較其他國家低、擁有英語環境且很多國際學校，認為香港已有足夠條件吸引海外人才和內地大學生來港發展，政府毋須推出如減稅等特別政策去「搶人才」，強調人才去留並非只考慮經濟因素，自由流動的環境才是關鍵。

 

（資料圖片）


　　據統計處最新公布本港截至今年6月底止數據，勞動人口約375萬人，較去年底減少約7.38萬人，當中20至24歲組別更跌超過兩成。莊太量指出，勞動人口下降並非「移民潮」所致，而主要由於出生率下降，人口結構中年輕新就業群體人數，未能補充退休流失的勞動力。他直言，「20歲移民的均沒有工作經驗，未算是人才」，香港素來都是自由港，人員流動自由，建議當局鼓勵更多內地專才來港，不一定要挽留想離開的人。


「0+3」無助本地零售餐飲 促公布復常時間表

 


（資料圖片）


　　防疫政策方面，莊太量表示，最新數據反映新冠死亡率較去年顯著回落，建議政府應即時將入境檢疫安排進一步放寬至「0+0」，並撤銷所有防疫政策。他認為，現行的「0+3」安排對本地零售和餐飲並未能帶來幫助，因港人得悉新檢疫安排後會即時計劃外遊，而海外旅客短期內不會計劃來港，強調要放寬至入境前、後無檢測才有助刺激旅客訪港，反問「當其他地區均全面開放時，為何還要來香港？」


　　莊太量指出，美國、新加坡等地開放後半年，入境人數才復甦至疫前的三分一至一半水平，預料儘管本港即時放寬至「0+0」，也需較長時間才能體現對經濟的幫助。雖然過往旅客購買力主要來自內地，但也不應永久等待國內開放，認為香港應先對外做好「0+0」，盡可能吸引外國旅客訪港。


　　不過，他預料政府不會將放寬入境檢疫安排的細節寫進《施政報告》，因要保持政策的靈活性和謹防疫情突然反彈而有變掛，預料報告只會有「數句」篇幅向商界交代復常計劃。但他相信，如果新冠死亡率持續下降，確診數字多寡將再不重要，政府應該擬定復常時間表，向公眾交代何時推行「0+0」，及撤銷安心出行等防疫限制。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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