  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【施政報告】設香港投資管理公司　修改上市規則活化GEM

19/10/2022

　　行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，在政府投資的「治理體系」方面，政府已指示財政司司長成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及「共同投資基金」歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

 

(資料圖片)

 

招商引資引才 成立引進重點企業辦公室

 

　　李家超指，政府會構建新體系，推出一系列新措施以招商引資引才和強化競爭力，包括設立「引進重點企業辦公室」，由財政司司長帶領，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務，以引進到港；成立「人才服務窗口」，由政務司司長領導，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援；在各駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處（經貿辦）設立「招商引才專組」，主動接觸目標企業和人才，積極游說他們來港發展。


　　此外，政府將從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業；推出「高端人才通行證計劃」，羅致這些人才來港發展；優化現有多項輸入人才計劃，加強吸引力；及合資格外來人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。

 

港交所修改主板上市規則 構思活化GEM

 

　　李家超表示，政府將採取以下措施，全面提升香港金融服務的競爭力，港交所(00388)於明年修改主板上市規則，以便利尚未有盈利或業績支持的先進技術企業融資；同時構思活化GEM（前稱創業板），為中小型及初創企業提供更有效融資平台。


　　他指出，強化最大離岸人民幣業務中心優勢，香港目前處理全球約75%的離岸人民幣結算，政府會推動市場提供更多以人民幣計價投資工具，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險和利率風險管理等財資服務，並優化市場基建。

 

研優化債券南向通 擬南沙等設保險售後中心

 

　　李家超提出，要全面提升香港金融服務的競爭力，措施包括研究優化債券通「南向通」，促進更多元化的點心債發行和交易，並繼續與內地商討更多互聯互通擴容方案。此外，特區政府會爭取短期內在南沙、前海等成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供支援，亦為大灣區保險市場互聯互通踏出重要一步。


　　李家超指，全速落實中證監早前宣布支持的一系列互聯互通安排，包括今年內提交條例草案，寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅以優化人民幣股票交易機制，並盡快完成兩地利率互換市場互聯互通「北向通」的準備工作。

 

擴大在港以數字人民幣作為跨境支付工具測試

 

　　李家超指，「商業數據通」將於今年內出台，提供一站式平台給企業分享營運數據，讓銀行準確評估企業情況，提高中小企獲批貸款的機會。


　　虛擬資產方面，政府已提交條例草案建議引入有關服務提供者的法定發牌制度。金管局方面，正研究市場對監管穩定幣的意見；以及開展「數碼港元」準備工作，正與內地機構合作擴大在港以「數字人民幣」作為跨境支付工具的測試。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02331

李寧

52.950

異動股

03690

美團－Ｗ

144.500

異動股

02269

藥明生物

47.200

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02331 李寧
  • 52.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.500
  • 02269 藥明生物
  • 47.200
  • 01138 中遠海能
  • 7.420
  • 01797 新東方在綫
  • 34.500
股份推介
  • 00570 中國中藥
  • 3.250
  • 目標︰$3.75
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.390
  • 目標︰$3.65
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.560
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 11.580
  • 目標︰$14.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 48.350
  • 目標︰$59.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 252.800
  • 00700 騰訊控股
  • 244.000
  • 02800 盈富基金
  • 17.170
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.500
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 11.580
  • 目標︰--
  • 00570 中國中藥
  • 3.250
  • 目標︰$3.55
  • 03908 中金公司
  • 11.560
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/10/2022 17:00  《盤後部署》施政報告提加速造地，地產股拖累恒指收挫403點

19/10/2022 15:29  【施政報告】消息:研6地塊建簡約公屋，租金為同區新公屋約九成

19/10/2022 14:55  【施政報告】施政報告懶人包，招商搶人才+推簡約公屋一文看清！

19/10/2022 17:12  【施政報告】外來人才住滿七年可退印花稅，李家超:不希望炒賣

19/10/2022 17:05  港交所:設立國際辦事處計劃如期推進，雙幣櫃枱將吸引更多需求

19/10/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒４億元，買騰訊沽李寧

19/10/2022 08:51  【大行炒Ｄ乜】大行降騰訊、京東目標，摩通削中國公用股目標

19/10/2022 16:26  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，美元兌人幣升報７﹒２２３３

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【施政報告】施政報告懶人包　招商搶人才+推簡約公屋一文看清！
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多房企擬發境內債　滬指錄兩連跌　外資連三日出逃
人氣文章

新聞>財經熱話

《盤後部署》施政報告提加速造地 地產股拖累恒指收挫403點
品味生活
生活
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

買樓貨比三家，賣樓貨比自家
人氣文章

時事要聞

深水埗逾百樣本陰性 類鼻疽源頭仍未明 港大揭一戶兩處沾菌
人氣文章

時事要聞

逾百人網購冷氣機 「糖心電器」突破產 苦主失訂逾60萬
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Valentino時裝騷災難，曝露現今不人道的時裝設計！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

放假，去海洋公園新酒店歎靚景中菜！米芝蓮星廚巧手菜：打卡系酒香鮑魚、肉骨茶小籠包、鮮濃艇家魚湯、得獎菜變奏龍蝦餅松露蓉蒸蛋白
人氣文章

Fashion

CHANEL 2022秋冬輕熟知性新配色—橄欖綠！CHANEL 22、Boy Chanel信差包、圓餅包，7款必收新品推介！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食菇有益！零脂肪零膽固醇高纖飽肚，仲可作天然味精！有一類人要小心吃
人氣文章
素食點心！簡單做「羊肚菌素燒賣」！香噴噴口感一流，唔食素都喜歡！羊肚菌有咩益處？
人氣文章
肩頸膀痛、常感到噁心？4大胰腺癌徵兆！中醫針灸幫到手？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/10/2022 18:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/10/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞19/10/2022
【施政報告】施政報告懶人包　招商搶人才+推簡約公屋一文看清！
人氣文章中國故事19/10/2022
《神州經脈》多房企擬發境內債　滬指錄兩連跌　外資連三日出逃
人氣文章財經熱話19/10/2022
《盤後部署》施政報告提加速造地 地產股拖累恒指收挫403點
人氣文章財經熱話19/10/2022
大行看淡業績紛降目標價　科技股下挫騰訊創5年低
人氣文章香港要聞19/10/2022
【施政報告】設香港投資管理公司　修改上市規則活化GEM
人氣文章FOCUS19/10/2022
【FOCUS】施政報告顯新風格　深層次矛盾仍待解
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金