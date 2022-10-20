【答問大會】李家超：施政報告吸納議員意見 暫不撤樓市「辣招」

行政長官李家超出席答問大會時表示，周三（19日）發表任內首份《施政報告》，香港經歷2019年社會運動，港獨、外部勢力威脅國家安全及社會治安，中央頒布《港區國安法》及完善選舉制度，落實「愛國者治港」後，香港由亂到治，由治到興，現時社會大致穩定，立法會高質高效議政論政，認為應珍惜得來不易的時刻。

（Tony攝）



李家超表示，本屆立法會是中央落實「愛國者治港」後第一屆立法會，具廣泛代表，《施政報告》採納議員意見，包括醫療券加碼、破格搶人才及加大推廣職專等職務，顯示行政立法機關良性互動，日後將提高治理水平，共同維護社會和諧穩定。他又稱，香港內耗的日子已經過去，是實現新飛躍的起點，為創造美好未來，要坐言起行，提及「路不行不到，事不為不成」，希望立法會議員支持《施政報告》。



設110個KPI搶人才企業



《施政報告》設立110個關鍵績效指標（KPI），當中土地房屋、搶人才及搶企業的相關指標會比較多，李家超表示設立這些指標是希望能監察相關的進度，並進行適時改進提升效能，亦希望能藉此來進行文化上的改革，「令到市民感受到政府做實事」，又指出立法會也會就相關指標進行監察，並對同事有充足信心。



新民黨議員李梓敬關注如何實行終止聘用表現不稱職的公務員，李家超表示，相關細節其同事將會於相關立法會事務委員會進行解釋，現行制度方面雖然也是賞罰分明，但程序相當繁複，強調現時香港絕大部份公務員是優質，希望以公平、公正及透明的原則來賞罰分明。



有信心輪候公屋4年半「封頂」

（資料圖片）



《施政報告》提出興建「簡約公屋」，輪候公屋時間4年半「封頂」，但和房委會提出的3年上樓承諾有一段距離。李家超回應指，現時見到長遠房屋政策的十年需求，需要30萬個公營房屋，惟10年內供應不平均，頭5年只能供應其中三分之一房屋，其餘三分二房屋之後5年才能供應，「簡約公屋」是創新政策，是由政府主導的組裝集成房屋，比過渡性房屋興建速度更快，可以先讓較迫切的市民「上樓」。



李家超又指，過往興建一幢公屋的時間約4年，土地亦需要時間由「生地」變「熟地」，已盡最大努力縮短市民輪候公屋的時間，有信心第4年可做到4年半「封頂」，如有其他方法縮短時間亦不會放棄。



樓市「撤辣」需考慮樓價等因素



被問及樓市撤辣的考慮因素，李家超表示政府看待相關事情時，會留意制定相關特別措施的原因及元素仍存不存在，政府也會動態留意實際情況，如樓價、成交量以及樓盤銷售情況等，並指在是次《施政報告》中，「的確無打算處理呢方面嘅問題」。



對於寬免海外人才置業印花稅，李家超指出是次決定屬平衡點，誠懇地希望海外人才能落地生根，但亦要符合要求，才有「一家人嘅待遇」，希望能防範炒賣房屋，但強調措施目的是挽留人才，並不是房屋政策。另外，他提及，只要擁護一國兩制，遵守基本法及香港法律，便是積極的建港力量，強調「要反擊壞思想」，未來希望能繼續推廣法治精神。



放寬「0+0」需考慮社會及醫療體系

（Tony攝）



立法會議員田北辰關注《施政報告》未有放寬入境檢疫措施至「0+0」，亦未有對外復常路線圖。李家超表示，明白每個人都很關心放寬入境檢疫措施，但強調放寬措施要考慮社會及醫療體系等因素，「不希望走的路反覆」。自己路線清晰，方向不會改，「你話無路線是不正確，我絕對有路線，但唯一是，我不能現時說」。



李家超又指，政府制定入境檢疫「3+4」、「0+3」、紅黃碼及社交距離等措施時，肯定考慮經濟因素，但要用心良苦，政策的延續性及一致性都相當重要，要考慮得更寬。



冀23條能處理極端情況



立法會議員何君堯表示，對《施政報告》未有就23條立法制定時間表感到失望，李家超回應指，認同推動國家安全、23條立法的重要性，又重申23條立法是《基本法》憲制責任，亦應根據《港區國安法》盡早立法，「但不喜歡反覆，做完再補救」，他希望23條能處理最極端情況，因此需要廣泛的法律研究，需參考全世界國家安全法律，保障23條立法的安全系數。



李家超解釋，現時的國安風險與2003年首次提出23條立法時有所不同，出現網路攻擊、虛假訊息等千變萬化的情況，政府團隊正向這方面努力，探討問題，認為不應只是求快。

撰文：經濟通採訪組

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