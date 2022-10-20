  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【施政報告】陳茂波：五大因素樓市不「減辣」　視乎住宅成交量

20/10/2022

　　《施政報告》公布不少房屋土地政策，包括簡約公屋、私人參建資助房屋等，但未有就樓市「減辣」。財政司司長陳茂波在記者會回應指，政府當年推出樓市辣招，目標是當住宅供應相當之緊的時候，未曾有住宅物業的香港永久居民可以優先買到。若果以物業市場曾經「發燒」，雖然現時成交量較少，但樓價仍然相當高，當考慮是否「減辣」，要考慮五個因素，一是樓價變化速度及跌幅，今年樓價較去年回落7.5%，已經相當高，為2019年年初水平，但跟1997至1998年時候一年跌30%，只屬輕微調整，在經濟環境下不致於過度擔心。

 


　　第二點是要視乎住宅成交量，由2013年至2020年，每年合共成交量為6萬宗，去年2021年為7.2萬宗，而今年平均每月4000宗，今年跟去年合計，與過往相若，現時經濟環境以及加息因素，所以大家較審慎，交投量較靜為正常現象。


　　第三點是未來供應量，今年估計首8月落成量為1.4萬伙，全年大約2.3萬伙，之前成交每年大約1.7萬伙，2000年至2004年當時落成量則為2萬多伙，說明目標供應量有所增加，但並非大幅「彈升」，而未來三至四年一手住宅供應為9.6萬至9.7萬伙水平，供應量穩度；同時留意發展商借貸比率並不太高，與1997至1998年不同，其手上的貨尾單位不多，所以見不到有急於推盤情況。


　　第四點是經濟情況及展望，短期經濟展望受疫情影響較辛苦，但隨著內地放寬出行，香港經濟環境會好轉，而最新失業率正由5.4%跌至最新4%以下，與1998年一年失業率由3.3%彈升至5.9%，情況不可同日而喻。最後是市場氣氛，雖然較為審慎，但見不到拋售情況；雖然利息負擔，但現時一般供樓按揭利息為2至3厘，跟1997年為9至10厘，屬於不一樣環境，目前環境下毋須「減辣」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

140.800

異動股

00700

騰訊控股

232.400

異動股

02331

李寧

50.800

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 140.800
  • 00700 騰訊控股
  • 232.400
  • 02331 李寧
  • 50.800
  • 02269 藥明生物
  • 42.700
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 91.500
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 20.050
  • 目標︰$26.20
  • 01475 日清食品
  • 6.350
  • 目標︰$8.00
  • 01186 中國鐵建
  • 4.030
  • 目標︰$4.89
  • 00570 中國中藥
  • 3.210
  • 目標︰$3.75
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.400
  • 目標︰$3.65
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 232.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.900
  • 02800 盈富基金
  • 16.920
  • 00005 滙豐控股
  • 41.800
  • 00388 香港交易所
  • 255.800
報章貼士
  • 09995 榮昌生物－Ｂ
  • 44.000
  • 目標︰$46.50
  • 01801 信達生物
  • 28.200
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 4.030
  • 目標︰$4.89
熱炒概念股
即時重點新聞

20/10/2022 15:48  【施政報告】陳茂波:五大因素樓市不「減辣」，視乎住宅成交量

20/10/2022 15:24  【施政報告】何永賢:公屋、居屋維持七三比，明年再推首置盤地皮

20/10/2022 15:13  【施政報告】甯漢豪:北部都會區供應1300公頃熟地

20/10/2022 14:38  【施政報告】陳茂波:十年土地供應達3280公頃，建屋49萬伙

20/10/2022 13:28  【俄烏開戰】普京宣布烏東升級至戰時狀態，中方再次提醒國民撤離

20/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒４億元，買騰訊沽李寧

20/10/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】港交所績後遭大行集體降目標，巴克萊削匯控目標

20/10/2022 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４８７，美元兌人幣漲報７﹒２４２２

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金沙虧損擴大仍獲大行力撐　傳內地放寬入境隔離　濠賭股跌幅收窄
人氣文章

新聞>香港要聞

【施政報告】甯漢豪：北部都會區供應1300公頃熟地
人氣文章

新聞>財經熱話

Tesla業績遜預期兼晶片短缺惡化　車股急挫蔚小理最傷
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

專才居港7年退置業印花稅 寬多個輸入人才計劃 學者：吸引力不大
人氣文章

時事要聞

最快明年第4季 禁食肆派膠餐具 「四電一腦」徵費擬涵蓋乾衣機抽濕機
人氣文章

健康解「迷」

本港12萬人患青光眼！1/7患者因而失明！SLT激光有效減眼壓，治療效果顯著、安全！
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

秋天代表收成期！釀酒師和農夫最期待的日子：把握採摘葡萄最理想時機，釀出最好的酒
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

藝術品怎樣擺放會影響保險賠償！怎樣才合符賠償準側？Reasonable Precaution條款是保險公司的尚方寶劍？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

真正的高級法國時裝：Schiaparelli可以喚醒腐爛不堪的時裝界？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會 | 測試即食紫菜！全部檢出金屬污染物！人氣「小老板」邊款口味最高脂、高鈉？嬰幼兒零食紫菜碘含量超標，長吃影響甲狀腺功能（附高分紫菜推介）
人氣文章
肩頸膀痛、常感到噁心？4大胰腺癌徵兆！中醫針灸幫到手？
人氣文章
Sex Partner VS Partner：用同一把尺量度不同關係和滿足感，只會找到失望！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 17:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 17:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/10/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/10/2022
金沙虧損擴大仍獲大行力撐　傳內地放寬入境隔離　濠賭股跌幅收窄
人氣文章香港要聞20/10/2022
【施政報告】甯漢豪：北部都會區供應1300公頃熟地
人氣文章財經熱話20/10/2022
Tesla業績遜預期兼晶片短缺惡化　車股急挫蔚小理最傷
人氣文章香港要聞20/10/2022
【答問大會】李家超：施政報告吸納議員意見　暫不撤樓市「辣招」
人氣文章財經熱話20/10/2022
《午市前瞻》專家指恒指最差見萬五 內地消費力改善前不吼蔚小理
人氣文章財經熱話20/10/2022
【中概股危機】阿里巴巴創上市新低　中概股趁低吸納時機到？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金