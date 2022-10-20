【施政報告】陳茂波：今年內設立「引進重點企業辦公室」招人才

全球競爭激烈，「搶企業」、「搶人才」成為《施政報告》重點。政府將在12月推出為期兩年的「高端人才通行證計劃」，又設立「引進重點企業辦公室」，吸引人才及企業來港。財政司司長陳茂波指，會在今年內設立「引進重點企業辦公室」，針對生命健康科人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源等策略產業，為企業提供一站的服務，並設立諮詢委員會，聆聽業界意見，「將招人才這個『漁網』撤得更大、更廣」，又會從未來基金撥出300億作支援。

（Tony攝）



商務及經濟發展局局長丘應樺指，會展開一系列工作，包括落實「引進重點企業辦公室」及「引進重點企業諮詢委員會」的工作，為企業人才提供一站式配套服務，如申請簽證、子女教育安排等，又會將內地及海外經貿辦將會擴大職能。



年薪250萬元符合「高才通」要求

（資料圖片）



勞工及福利局局長孫玉菡表示，2019年至今兩年間流失14萬勞動人口，有三分之二為高學歷人士，顯示本港有人才缺口需要補充，符合「高端人才通行證計劃」要求包括：過去一年年薪達到250萬元或以上的人士；畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士均可申請；若未能符合工作經驗要求，只要最近5年內畢業於百強大學的畢業生，也可以獲發通行證，惟限額1萬人。



至於留住人才方面，透過人才計劃來港人士置業後，若居港7年並成為永久居民，可獲退還兩項額外印花稅。

撰文：經濟通採訪組

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看