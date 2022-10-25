【新冠肺炎】李家超：政府有方案配合「逆隔離」 將盡快公布免針紙案行動

行政長官李家超於行會前表示，上周三（19日）發表任內首份《施政報告》，聆聽到不同意見，整體而言各界對報告有正面看法，如劏房戶願意入住簡約公屋、海外人士對引入專才來港感興趣，亦有人對創新科技發展感興趣，令人鼓舞。

（資料圖片）



李家超強調，《施政報告》的理念是為市民謀幸福，為香港謀發展，感謝各界給予的意見及支持。他表示特別重視立法會各部門在司局長帶領下解釋施政理念，聽取議員意見。《施政報告》定下不同領域發展方向，要全面落實，大家要團結一致。



免針紙案跟進快有決定 必追究違法行為



有關免針紙司法覆核裁決，李家超指，政府將很快有決定及結果，並感謝醫衞局及律政司近日所做的分析工作。他又強調政府有數個原則，一直依法行事，有責任確保公共健康，有效迅速保護市民，又強調對違反法律及專業操守的行為，會追究責任。



就「尊子漫畫」事件，李家超指不同人士有其意見，如令人有不適當理解，作出澄清及跟進是好事，是增加大家溝通及共融的機會。



河套區「逆隔離」 嘗試與內地達成協議



消息指，當局選址落馬洲河套作為逆隔離檢疫地點，工作將交由保安局進行。李家超表示，政府一直有方案預備，市民要明白要有前置檢疫，嘗試與內地當局達成協議。

李家超強調，一定要符合某些標準，才能配合內地要求，有很多議題需要議定，指兩地都積極商討有關事議，但有些議題商議需時，要緊記不應為內地製造額外風險，特別考慮到內地憂慮疫情發展，要努力尋求解決方案。他又表示目前雙方都有共同意向。



回應港股大跌：市場活動續有序進行



被問及港股周一（24日）大跌逾千點，李家超於行會前回應指，股市受環球因素影響，將密切關注經濟市場發展，政府須確保本港金融體系穩健，系統運作暢順。



他又指，雖然市場波動性很高，但有信心本港長期的制度行之有效，政府亦有機制應對不同市場情況。目前市場活動繼續有序進行，呼籲投資者留意市況並評估風險，按個人情況作出決定。

撰文：經濟通採訪組

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看