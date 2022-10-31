【金融科技周】余偉文：目標年內試行推出首批代幣化綠色債券

金管局總裁余偉文周一 （31日）出席金融科技周時表示，目標於今年內，由機構投資者試行推出首批代幣化綠色債券，由於產品對政府而言新穎，當局及政府正與顧問研究發行方法及數額。

（Rex攝）



至於市場上虛擬貨幣交易，余偉文稱，交易需設足夠的監管系統「保護傘」，當局亦需做好投資及消費者教育，提防價格上落等情況。



他又稱，香港有條件進一步發展虛擬資產生態圈，冀政府鼓勵相關創新工作。至於代幣化資產將來會否成為潮流，亦可交予市場研究。

金融創新需持合理開放心態

余偉文表示，做好金融創新，須具有合理開放心態，如讓金融行業明白創新有助提高效率，以及平衡創新及市場穩定。作為監管機構，未來亦會向銀行推出虛擬貨幣和穩定幣相關監管框架。



他又稱，創新需超越科技，由於科技基礙技術簡單，但需更多人參與，而建立網絡效果則屬挑戰。



余偉文亦回顧「金融科技2025計劃」內，央行數字貨幣跨境支付項目mBridge平台測試，涉及4個地區20家商業銀行，參與測試真實交易達160宗，價值逾1.7億港元，其中數家央行發行近1億港元央行數字貨幣。另外，上星期正式推出的商業數據通，測試期間，批出900宗中小企貸款，涉款18億港元。



向外國投資者展示香港回來了



他表示，國際金融領袖投資峰會對香港而言是重要活動，有來自逾100家機構的200多名出席者，包括多名行政總裁，可向他們展示香港的活力及動力，讓他們得到「香港回來了」的清晰訊息並帶回去。



他續說，香港仍是亞洲的領先國際金融中心，香港所有優勢及成功的因素仍存在，包括普通法制度、資金自由流動、良好的監管生態系統，又指香港仍具有連繫內地與全球的獨特角色。

許正宇：散戶參與虛擬資產 仍有待證監會諮詢工作

政府周一發表虛擬資產在港發展政策宣言，財經事務及庫務局局長許正宇見記者時表示，本港過往監管虛擬資產有一定基礎。至於監管散戶參與仍有待證監會諮詢工作，他稱，相關投資有潛在反洗錢等風險，政府目標平衡及有秩序發展該市場，而上述宣言有助釐清其未來工作。



「國際金融領袖投資峰會」將於本周舉行，財政司司長陳茂波到訪中東時確診新冠病毒，亦有嘉賓因為確診未能訪港出席峰會。被問及會否影響舉辦活動，許正宇表示，未來數日在港舉行的活動，都能體現香港的金融優勢，希望向外界表達歡迎企業和投資者的訊息，有關活動會繼續進行。



他又指，周一舉辦的金融科技周吸引逾萬名參加者，參展商和參與演講的機構超過800家，體現香港在金融科技發展的成績和金融中心的優勢。

撰文：經濟通採訪組

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