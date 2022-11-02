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【金融峰會】余偉文：香港開始復常　將為環球金融機構提供機遇

02/11/2022

　　金管局總裁余偉文在國際金融領袖投資峰會致辭時表示，是次舉辦峰會希望讓大家知道香港回來了，並且香港已開放（open)，對於是次峰會遇上風球，他笑指「貴人出門招風雨」。

 


　　他指出，現時環球金融面對存有挑戰及不明朗，包括滯脹、通脹以及地緣局勢等，當中的不明確性部分具有黏性，對此需要考慮如何應對及留意相關發展。

 

 

　　余偉文表示，是次出席峰會總共有約250名參加者，超過100個國際金融機構代表參加，其中有逾一半來自海外，當中約40名屬CEO或主席級數，亦收到很多反映，他們很高興能夠回到香港，與團隊及客戶見面。

 

　　他指出，這是好機會讓他們親身感受香港的動力及活力，而過去數年香港經歷了不同挑戰，認為香港的成功要素正在鞏固並加強中，例如穩健的金融體系及有活力的金融生態圈等。


　　他續稱，是次峰會的信息很清楚，就是香港開始復常，會為香港及環球的人才及金融機構提供很多機遇，亦會為全球經濟增長作出貢獻。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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