【金融峰會】匯豐PayMe在港市佔率近五成 渣打料Mox Bank最快明年收支平衡

匯控(00005)行政總裁祈耀年（Noel Quinn）出席國際金融領袖投資峰會時表示，集團將繼續在數字化方面的發展，亦一直投資在金融科技領域，認為在香港設立電子錢包有其重要性，集團旗下的PayMe現時擁有約290萬用戶，正在迅速擴大商家基礎。

匯控行政總裁祈耀年（Andrew攝）



他指出，現時以香港的消費者基礎而言，PayMe的市佔率接近50%，認為在經過約3年的發展，其表現良好，而集團下一步正在考慮如何把相關的模型（mode）帶到其他地方。



匯豐擬於大灣區招募三千名財富管理人員



另外，祈耀年接受《彭博電視》採訪時表示，將繼續在中國以及新加坡和印度投資財富管理業務，又指中國將走出疫情會反彈，中國經濟將在某個時點重新開放。



他表示，匯豐正在亞洲加大投資，希望中短期內在大灣區招募約3000名財富管理人員，目前已完成三分一。香港仍然是一個重要的金融中心，毫不懷疑它長期能夠保持這種狀態。他又稱，中國房地產部門仍處於重大政策變化階段，面臨重大調整。

渣打料Mox Bank最快明年或後年初達收支平衡

渣打集團行政總裁溫拓思（Andrew攝）



渣打集團(02888)行政總裁溫拓思出席金融峰會時表示，旗下香港虛擬銀行Mox Bank預期最快明年或2024年初達到收支平衡，認為虛擬銀行的成功在於合作模式，例如Mox Bank與香港電訊(06823)及攜程(09961)合作；新加坡虛擬銀行Trust的合作方亦是當地人經常接觸到的企業。



他補充指，Trust在數月內已吸納40萬名客戶，反應遠超預期。另外，渣打亦在非洲、南韓及台灣發展數碼銀行服務，相信可成為傳統銀行以外的選擇，有關服務的定位針對年輕客群的大眾產品市場，本身的銀行業務則針對較富裕的客群。



撰文：經濟通採訪組





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